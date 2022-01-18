Что будет со здоровьем, если есть чернослив - исследование ученых/ ua.depositphotos.com

Американские диетологи обнаружили неожиданное свойство чернослива –этот сухофрукт снижает тягу к сладкому. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в издании Journal of Nutrition Bulletin.

По словам экспертов, люди, которые в ходе исследования ели чернослив, слабее чувствовали голод и употребляли меньше калорий. Этот продукт специалисты назвали одним из лучших для перекуса. К примеру, диетолог Лорен Манакер отметила, что чернослив может заменить сладкоежкам вредные десерты. Она добавила, что этот сухофрукт насыщен натуральными антиоксидантами, витаминами и минералами, клетчаткой. В каждом содержится примерно 3,5 грамма природных сахаров и 0,5 грамма клетчатки.

До того американские врачи и диетологи назвали благоприятные последствия употребления рыбы два раза в неделю. По словам врача-диетолога и автора книг о здоровом питании Джексон Блэтнер, эта группа продуктов богата кислотами омега-3, которые крайне полезны для мозга. Они помогают его клеткам бороться с возрастными изменениями, загрязнением воздуха и другими неблагоприятными факторами.

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Напомним, ранее эксперты рассказали, какой диетой можно решить проблемы с поджелудочной железой.

До того ученые ответили на вопрос, можно ли есть вечером во время диеты.