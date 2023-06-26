Что будет с волосами, если каждый день мыть голову рисовой водой

Если вы следите за последними тенденциями в уходе за волосами, то могли заметить, что шампуни, в состав которых входит рисовая вода, стали невероятно популярны.
Кстати, ранее мы рассказывали, что женщина помыла волосы колой и показала, к чему это привело
Есть несколько преимуществ ополаскивания именно рисовой водой, независимо от типа и текстуры ваших волос. Еще одно ее преимущество - нет побочных эффектов для волос и кожи головы.
Что такое рисовая вода?
Рисовая вода — это крахмалистая вода, которая остается после приготовления риса.
В зависимости от густоты рисовая вода может наноситься одним из двух способов: либо распыляться из пульверизатора, либо расчесываться по волосам расческой или пальцами.
Рисовая вода имеет высокое содержание крахмала, что полезно для поддержания общего роста и здоровья волос , но она также богата питательными веществами и витаминами, такими как витамин B, витамин E, магний и цинк.
Что рисовая вода делает с волосами?
- Поддерживает объем волос
- Делает волосы более блестящими
- Поддерживает и восстанавливает фолликулы
- Защищает кожу головы
- Смягчает и распутывает
Как использовать рисовую воду в качестве маски для волос своими руками
В зависимости от типа и текстуры ваших волос, вы можете применять рисовую воду каждый день до одного раза в неделю (или реже). Но это можно сделать вместе с шампунем. Как и в случае любого другого дополнения к вашему обычному уходу за волосами или кожей, начинайте медленно и корректируйте нанесение в соответствии с требованиями ваших волос.
Чтобы нанести рисовую воду на волосы, сначала начните с обычного шампуня и кондиционера глубокого действия. После того, как ваши волосы будут чистыми, нанесите рисовую воду.
Распылите или вылейте домашнее средство из рисовой воды на волосы и аккуратно распределите с помощью расчески или пальцев. Обязательно вмассируйте ее в кожу головы. Оставьте такую маску на 20 минут. Используя теплую воду, тщательно смойте рисовый отвар с волос, пока он полностью не смоется.
Вам может быть интересно: