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Что будет с волосами, если каждый день мыть голову рисовой водой

Сергей Кущ
26 июня 2023, 13:17 обновлено 26 июня, 13:18
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Рисовая вода — это крахмалистая вода, которая остается после приготовления риса.
Что будет, если мыть голову рисовой водой
Что будет, если мыть голову рисовой водой / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Если вы следите за последними тенденциями в уходе за волосами, то могли заметить, что шампуни, в состав которых входит рисовая вода, стали невероятно популярны.

Кстати, ранее мы рассказывали, что женщина помыла волосы колой и показала, к чему это привело

Есть несколько преимуществ ополаскивания именно рисовой водой, независимо от типа и текстуры ваших волос. Еще одно ее преимущество - нет побочных эффектов для волос и кожи головы.

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Что такое рисовая вода?

Рисовая вода — это крахмалистая вода, которая остается после приготовления риса.

В зависимости от густоты рисовая вода может наноситься одним из двух способов: либо распыляться из пульверизатора, либо расчесываться по волосам расческой или пальцами.

Рисовая вода имеет высокое содержание крахмала, что полезно для поддержания общего роста и здоровья волос , но она также богата питательными веществами и витаминами, такими как витамин B, витамин E, магний и цинк.

Что рисовая вода делает с волосами?

  1. Поддерживает объем волос
  2. Делает волосы более блестящими
  3. Поддерживает и восстанавливает фолликулы
  4. Защищает кожу головы
  5. Смягчает и распутывает

Как использовать рисовую воду в качестве маски для волос своими руками

В зависимости от типа и текстуры ваших волос, вы можете применять рисовую воду каждый день до одного раза в неделю (или реже). Но это можно сделать вместе с шампунем. Как и в случае любого другого дополнения к вашему обычному уходу за волосами или кожей, начинайте медленно и корректируйте нанесение в соответствии с требованиями ваших волос.

Чтобы нанести рисовую воду на волосы, сначала начните с обычного шампуня и кондиционера глубокого действия. После того, как ваши волосы будут чистыми, нанесите рисовую воду.

Распылите или вылейте домашнее средство из рисовой воды на волосы и аккуратно распределите с помощью расчески или пальцев. Обязательно вмассируйте ее в кожу головы. Оставьте такую маску на 20 минут. Используя теплую воду, тщательно смойте рисовый отвар с волос, пока он полностью не смоется.

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