Что будет с телом, если вообще не есть хлеб - ответ диетолога / ua.depositphotos.com

Определенных проблем можно избежать, если либо наотрез отказаться от хлеба, либо минимизировать его употребление. Об этом врач-диетолог Татьяна Разумовская рассказала РИА Новости.

По ее словам, калорийность хлеба — в среднем 250-300 килокалорий на 100 граммов. При этом пшеничный хлеб из муки тонкого помола имеет высокий гликемический индекс — 85-90.

"Когда вы едите белый хлеб, происходит сильный выброс инсулина: сахар в крови резко растет, затем столь же резко падает, и вы быстрее ощущаете себя голодным. Таким образом, хлеб из муки тонкого помола косвенно влияет на набор веса, стимулируя аппетит. Если вы много сидите и мало двигаетесь, лучше убрать продукт из меню", — заявила Разумовская.

Диетолог отметила, что в цельнозерновом хлебе много пищевых волокон. И, если съесть его слишком много, то можно спровоцировать вздутие живота и метеоризм. Но если есть хлеб в меру (в 100 граммах цельнозернового хлеба около 7,4 грамма пищевых волокон), то он, наоборот, помогает пищеварению.

"Белый хлеб из муки тонкого помола, напротив, может приводить к запорам, особенно у людей старшего поколения, и если есть проблемы с кишечником, лучше исключить его из меню", — подытожила диетолог.

Реклама

Читайте такжеОчень опасно: что произойдет с организмом, если полностью отказаться от хлеба

Напомним, ранее диетолог и эндокринолог Алена Барредо рассказала, какие изменения произойдут в организме, если исключить из рациона хлеб всех всех видов.

"Хлеб - это быстрый углевод, который негативно влияет на углеводный обмен и вызывает инсулинорезистентность. При отказе от хлеба у человека уменьшится инсулин, глюкоза и нормализуется углеводный и липидный обмен", - говорит специалист.

Читайте также: