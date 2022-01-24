Что будет с телом, если регулярно есть морскую капусту - ответ диетолога / ua.depositphotos.com

Морская капуста – источник йода, который нам нужен для нормальной работы щитовидной железы. Об этом в эфире передачи "Доктор 24" заявила известный врач-диетолог Марина Макиша.

В морской капусте также содержится большое количество пищевой клетчатки при низкой калорийности. А это, говорит Макиша, дает человеку ощущения сытости ‒ и без лишнего жира.

"Калорийность чистой морской капусты не больше, чем 10 килокалорий на 100 граммов", ‒ отметила врач.

Однако, говорит Макиша, людям необходимо следить за тем, какие продукты они употребляют. Поскольку в морскую капусту часто добавляют масло и сахар, то такое блюдо становится калорийнее и вреднее. Чтобы этого избежать, лучше всего брать замороженную, консервированную или сушеную капусту.

Также Макиша отметила, что в морской капусте крайне высокое содержание калия и магния. А они очень необходимы для правильной работы сердечно-сосудистой системы. Кроме того, морская капуста содержит множество альгинатных соединений. Они помогают организму прочиститься.

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Напомним, ранее врач-диетолог и гастроэнтеролог Светлана Исакова рассказала, что есть на завтрак категорически не стоит. По ее словам, бутерброды на завтрак есть можно, но нужно понимать, что это за бутерброд. Если речь идет о белом батоне с куском вареной колбасы, то такой "кулинарный шедевр" есть не стоит в принципе.

Некоторые виды колбас вполне безопасны, если их употреблять изредка и в небольшом количестве. Ливерная и кровяная колбаса в списке опасности занимает первое место. Дело в том, что она производится с добавлением внутренних органов животных.