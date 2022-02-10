Что будет с телом, если пить воду с лимоном каждый день - ответ ученых / ua.depositphotos.com

Вода с лимоном помогает организму в борьбе c вирусными заболеваниями, участвует в синтезе коллагена, усвояемости железа, цинка и других минералов. Об этом заявила в комментарии РИА Новости известный нутрициолог Наталья Кунская.

По словам медика, лимонная вода способствует выработке соляной кислоты в желудке и секреции желчи, необходимых для нормального пищеварения.

"Пить такую воду рекомендуется за 30 минут до еды и не больше двух-трех стаканов в день. Не стоит пить воду с лимоном натощак, лучше начните день с пары стаканов чистой воды без добавок. Не запивайте еду, это тормозит процессы переваривания пищи. Допускается несколько глотков для размягчения пищевого комка", – заявила специалист.

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