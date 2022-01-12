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Что будет с телом, если месяц не есть сладкого - ответ эндокринолога

12 января 2022, 01:47
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По словам медика, нужно внимательно изучать этикетки всей употребляемой еды. Продукты, где больше 22,5 грамма сахара на 100 граммов — чересчур сладки.

сладкое, макарон
Что будет с телом, если месяц не есть сладкого - ответ эндокринолога / Рixabay

Человеческий организм изменится, если минимизировать употребление сладких продуктов. Об этом рассказала известный эндокринолог Татьяна Бочарова в комментарии РИА Новости.

По словам медика, нужно внимательно изучать этикетки. Продукты, где больше 22,5 грамма сахара на 100 граммов — чересчур сладки. Сахар же может фигурировать в составе продуктов под несколькими наименованиями, к примеру: гидролизованный крахмал, патока, фруктоза, мальтоза, сахарная пудра и так далее.

"Через месяц отказ от сладкого повлияет на все системы организма — от желудочно-кишечного тракта до гормонального фона. Будет лучше метаболизм; исчезнет бессонница; вы сбросите до четырех килограммов веса — в целом улучшится качество жизни", — сказала Бочарова.

Она также отметила, что всерьез изменится состояние кожи: сахар — причина разрушения коллагена, белка, который делает кожу эластичнее и не дает образовываться морщинам раньше времени.

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Напомним, ранее сообщалось, что известный врач-диетолог Перрос-Гирек Паскаль Гурдон рассказала, сколько сладкого людям можно есть в сутки (и избегать при этом лишнего веса)

Диетолог раскрыла простой секрет, как и когда можно есть сладкое и не толстеть. По словам медика, чтобы не переесть сладостей, рекомендуется не заменять ими целый прием пищи, а также не есть десерты между приемами пищи.

viber
сладости диета организм
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