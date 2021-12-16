Что будет с телом, если каждый день есть гречку - ответ специалиста / УНИАН

Определенные свойства гречки делают ее драгоценным продуктом для миллионов людей. Об этом рассказала нутрициолог Екатерина Михайленко в комментарии "РИА Новости".

"Гречка — это уникальный и ценный по своему составу продукт. Мало того, что она ценится среди всех круп высоким содержанием растительного белка (до 13 граммов на 100 граммов продукта), так еще и выделяется содержанием железа, что немаловажно при анемии. В гречневой крупе также присутствуют магний, фосфор, кальций, цинк. А еще в гречке много витаминов: A, D, C, E, витамины группы В, P (рутин), PP (никотиновая кислота)", — сказала специалист.

Михайленко говорит, что гречку людям однозначно нужно вводить в рацион, но употреблять умеренно.

"Гречка — безглютеновый продукт, этот фактор особенно важен людям с таким заболеванием, как целиакия. Однозначно ее нужно вводить в свой рацион, но употребление должно быть рациональным в связи с высокой калорийностью. Поэтому тем, кто борется с лишним весом, гречку стоит употреблять умеренно. И, конечно же, оценить пользу или вред гречки при конкретном заболевании можно только после консультации со своим лечащим врачом", — подытожила эксперт.

Читайте такжеЭта крупа способна на многое: раскрыта новая уникальная польза гречки

Реклама

Напомним, ранее шотландские ученые из Абердинского университета выяснили, что низкокалорийные диеты могут продлить жизнь.

По мнению ученых, низкокалорийные программы питания позволяют на 18% снизить риск ранней смерти у людей с избытком массы тела.

Как заявила соавтор данного исследования Элисон Авенель, наиболее полезны диеты с низким содержанием жира, сахара и рафинированных углеводов.