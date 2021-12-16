УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Что будет с телом, если каждый день есть гречку - ответ специалиста

16 декабря 2021, 01:59
Прослушать новость
Остановить

Известный нутрициолог Екатерина Михайленко гречку людям однозначно нужно вводить в рацион, но есть определенные условия для ее употребления людьми.

Гречка
Что будет с телом, если каждый день есть гречку - ответ специалиста / УНИАН

Определенные свойства гречки делают ее драгоценным продуктом для миллионов людей. Об этом рассказала нутрициолог Екатерина Михайленко в комментарии "РИА Новости".

"Гречка — это уникальный и ценный по своему составу продукт. Мало того, что она ценится среди всех круп высоким содержанием растительного белка (до 13 граммов на 100 граммов продукта), так еще и выделяется содержанием железа, что немаловажно при анемии. В гречневой крупе также присутствуют магний, фосфор, кальций, цинк. А еще в гречке много витаминов: A, D, C, E, витамины группы В, P (рутин), PP (никотиновая кислота)", — сказала специалист.

Михайленко говорит, что гречку людям однозначно нужно вводить в рацион, но употреблять умеренно.

"Гречка — безглютеновый продукт, этот фактор особенно важен людям с таким заболеванием, как целиакия. Однозначно ее нужно вводить в свой рацион, но употребление должно быть рациональным в связи с высокой калорийностью. Поэтому тем, кто борется с лишним весом, гречку стоит употреблять умеренно. И, конечно же, оценить пользу или вред гречки при конкретном заболевании можно только после консультации со своим лечащим врачом", — подытожила эксперт.

Читайте такжеЭта крупа способна на многое: раскрыта новая уникальная польза гречки

Реклама

Напомним, ранее шотландские ученые из Абердинского университета выяснили, что низкокалорийные диеты могут продлить жизнь.

По мнению ученых, низкокалорийные программы питания позволяют на 18% снизить риск ранней смерти у людей с избытком массы тела.

Как заявила соавтор данного исследования Элисон Авенель, наиболее полезны диеты с низким содержанием жира, сахара и рафинированных углеводов.

viber
гречка правильное питание
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Врежет мороз до -21º: украинцев предупредили о похолоданииВрежет мороз до -21º: украинцев предупредили о похолодании Куда с пользой использовать скорлупу от грецких орехов: 3 неожиданные примененияКуда с пользой использовать скорлупу от грецких орехов: 3 неожиданные применения Гороскоп на 2022 год для Тельца: невероятный успех в карьере и личной жизниГороскоп на 2022 год для Тельца: невероятный успех в карьере и личной жизни Гороскоп по картам Таро на декабрь 2021 для водных знаков зодиака - Скорпионов, Рыб, РаковГороскоп по картам Таро на декабрь 2021 для водных знаков зодиака - Скорпионов, Рыб, Раков Травести-дива Монро показала, как выглядит вне концертного образа без макияжа и парикаТравести-дива Монро показала, как выглядит вне концертного образа без макияжа и парика
Хочешь первым узнавать о важных новостях в Telegram?
позже
Подписаться
01:59

Что будет с телом, если каждый день есть гречку - ответ специалиста

01:17

Гречка по 65 грн/кг: цены на крупы в 2022 году резко взлетятВидео

00:51

Приметы на 16 декабря: что нельзя делать в день Иоанна и как не попасть в бедуВидео

00:46

Эпатажный жених Анны Тринчер накачал себе губы

00:17

Гороскоп на сегодня 16 декабря 2021: Львам – потери, Весам – козни недругов, Скорпионам - завистникиВидео

Реклама
15 декабря, среда
23:55

В Евросоюзе заявили о "твердом ответе" на агрессию Путина против Украины

23:22

В Украине взлетели цены на подержанные автомобили: в чем причина

22:52

"Уже губки посинели": под Черкассами умерла малышка, пока пьяная мать отсыпалась

22:44

Жена футболиста Шахтера показала аппетитные формы в бикини

22:18

Сенат США выделил Украине 300 млн долларов на оборонуВидео

22:13

Комаровский поведал, с какого возраста ребенок должен чистить зубы

21:38

Итоги поездки в Брюссель: Зеленский рассказал о договоренностях с Германией и ФранциейВидео

21:08

Кулеба указал на главный результат переговоров Зеленского с Макроном и ШольцомВидео

21:02

Астафьева в халате на голое тело позволила рассмотреть набухшие выпуклости

20:59

В Запорожье маме "запретили" приводить ребенка в школу из-за "долгов"Видео

20:37

Гороскоп на 2022 год для Льва: звездный час, приятные перемены и настоящее счастьеВидео

20:18

"Будет иметь то, что заслужил": мать подростка, устроившего ДТП в Луцке не хочет нанимать адвокатовВидео

20:06

Врач уточнил симптомы нового штамма коронавируса Омикрон

20:05

Какие игрушки нельзя вешать на новогоднюю елку: привлекут беду и нищетуВидео

19:49

Зеленский, Шольц и Макрон договорились по решению конфликта на Донбассе и обратились к РоссииВидео

Реклама
19:33

Пьяный рекорд: копы отановили водителя со смертельной дозой алкоголя

19:30

Блицкриг Банковой в Киеве забуксовал. Опятьмнение

19:24

В Донецкой области трагически погиб депутат на глазах у семилетнего сына

19:06

На Буковине мужчина зарубил свою жену топором и задушил 1,5-месячную дочьВидео

18:59

"Вам врут": Георгий Лепс резко высказался о слухах про свою госпитализацю

18:52

Кто взорвал Успенский собор Киево-Печерской лавры - в фильме Таємничі манускрипти от 1+1 раскроют правду

18:48

Сын увидел, что в гробу не его отец: в морге на Запорожье перепутали покойников

18:43

Достаток, солидный заработок и благополучие: какие цвета помогут привлечь деньги в год Тигра

18:35

Курс Украины в НАТО, агрессия РФ и безопасность: Зеленский провел переговоры с Шольцем и МакрономВидео

18:28

Археологи раскопали древнейшее захоронение младенца в Европе

18:28

В Украине рухнули цены на бензин и дизтопливоВидео

18:24

Летел с 12 метров: в Житомирской области новогодняя елка сломалась пополам с человеком на верхушкеВидео

18:14

55-летняя Ольга Сумская хвастнула роскошными формами в одном боди и кожаном плаще

17:31

Звезда Сватов Анна Кошмал в образе роковой женщины примерила пиджак на голое тело

17:31

Гороскоп на 2022 год для Раков: радикальные решения, отдых за границей и исполнение желанийВидео

17:19

В Черкассах на 11 лет посадили в тюрьму несовершеннолетнего за зверское избиение мужчиныВидео

16:57

В Еврокомиссии рассказали, когда штамм "Омикрон" будет доминировать в ЕвропеВидео

16:51

Новые правила въезда в Польшу с 15 декабря: какие изменения ждут украинцевВидео

16:19

"Думал, что разыгрывают": житель Мукачево выиграл внедорожник за прививку против COVID-19Видео

15:57

Григорию Лепсу понадобилась срочная медицинская помощь - подозревают гипертонический криз или сильное алкогольное отравление

Реклама
15:44

"Просто выставили за дверь": родители 4-летней Каролины рассказали детали ее "побега" из детсада

15:42

Сбил на переходе и 20 метров вез тело на капоте: под Одессой произошло смертельное ДТПВидео

15:25

Удар по банкам РФ и остановка СП-2: в ЕС не верят угрозам Путина и тормозят санкции – BloombergВидео

15:22

Мининфраструктуры объявило о старте масштабного ремонта трассы Киев – Одесса в Черкасской области

15:21

Как быстро похудеть к Новому году: что нужно есть, чтобы надолго сбросить вес

15:10

Американская "Барби" с грудью 34-го размера решила "сделать" огромные бразильские ягодицы

14:46

"Я в команде Путина работал": в Украину не пустили непризнанного "героя России"Видео

14:33

"Не нравится – не приходи": владелец известного столичного ресторана обматерил посетительницуВидео

14:27

Рада переименовала город Владимир-Волынский: в РФ протестуют

14:07

Успех в деньгах и карьере: топ-5 знаков, для кого Новый год 2022 будет самым счастливымВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять