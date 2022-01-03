Что будет с организмом, если каждый день есть фисташки - ответ диетолога / ua.depositphotos.com

Фисташки — калорийный и содержащий много жира продукт. Но его все же необходимо включать в рацион для ускорения метаболизма, улучшения работы сердечно-сосудистой системы и ускорения обмена веществ. Об этом в комментарии РИА Новости заявила врач-диетолог Татьяна Разумовская.

"Один из главных элементов в фисташках — B7, или биотин, который позволяет усваивать белок и сжигать жиры, то есть является ключевым в обмене веществ. Если биотина не хватает, то страдают волосы и кожа, появляется депрессивное настроение, может вырасти "плохой" холестерин в крови", — сообщила она.

Разумовская отметила, что большое количество калия и магния в значительной степени способствует укреплению сосудов и нормализации сердцебиения.

"Чтобы польза от фисташек была максимальной, употребляйте до 15 орешков в день. Детям лучше давать не более семи фисташек", ‒ посоветовала специалистка.

При этом Разумовская отдельно отметила, что фисташки, как и многие другие орехи, могут вызывать аллергию. Кроме того, калорийность фисташек высокая — около 550-560 килокалорий на сто граммов.

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