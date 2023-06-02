Что будет если заряжать телефон 3 раза в день: советы по сбережению аккумулятора

Трудно встретить человека, который в 2023 году не пользовался бы телефоном, а значит - вопрос бережного отношения к гаджету возникает довольно часто. Мы расскажем, можно ли заряжать телефон несколько раз в день и как это лучше делать.
Что будет если заряжать телефон 3 раза в день - последствия частой зарядки
Специалисты утверждают, что частая зарядка в течение дня не может испортить аккумулятор. Наоборот, один из самых главных советов - понемногу заряжать телефон на протяжении суток.
Эксперты утверждают, что большинство современных смартфонов обладают литий-ионными аккумуляторами, которым хорошо заряжаться по чуть-чуть.
Как правильно заряжать телефон, чтобы не испортить батарею - главные советы
Для начала стоит запомнить, что нужно постараться не допускать разрядки смартфона в 0%. Также важно знать, что для того, чтобы увеличить количество полных циклов заряда, достаточно заряжать мобильный телефон в диапазоне 30-80%. И главное - нельзя оставлять телефон на зарядке тогда, когда он уже зарядился на долгое время.
Можно ли заряжать телефон до 100 - ответ на спорный вопрос
Эксперты утверждают, что полная зарядка смартфона до 100% снижает емкость батареи, а также довольно часто может приводить к сбоям в работе техники. Следственно, до крайней отметки телефон лучше не заряжать.
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