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Что будет если заряжать телефон 3 раза в день: советы по сбережению аккумулятора

Елизавета Бельмас
2 июня 2023, 03:00
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Главред расскажет, можно ли заряжать телефон по несколько раз в день и как лучше сохранить аккумулятор.
Что будет если заряжать телефон 3 раза в день
Что будет если заряжать телефон 3 раза в день / коллаж: Главред, фото: pexels/instagram style_case.ua

Трудно встретить человека, который в 2023 году не пользовался бы телефоном, а значит - вопрос бережного отношения к гаджету возникает довольно часто. Мы расскажем, можно ли заряжать телефон несколько раз в день и как это лучше делать.

Что будет если заряжать телефон 3 раза в день - последствия частой зарядки

Специалисты утверждают, что частая зарядка в течение дня не может испортить аккумулятор. Наоборот, один из самых главных советов - понемногу заряжать телефон на протяжении суток.

Эксперты утверждают, что большинство современных смартфонов обладают литий-ионными аккумуляторами, которым хорошо заряжаться по чуть-чуть.

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Как правильно заряжать телефон, чтобы не испортить батарею - главные советы

Для начала стоит запомнить, что нужно постараться не допускать разрядки смартфона в 0%. Также важно знать, что для того, чтобы увеличить количество полных циклов заряда, достаточно заряжать мобильный телефон в диапазоне 30-80%. И главное - нельзя оставлять телефон на зарядке тогда, когда он уже зарядился на долгое время.

Можно ли заряжать телефон до 100 - ответ на спорный вопрос

Эксперты утверждают, что полная зарядка смартфона до 100% снижает емкость батареи, а также довольно часто может приводить к сбоям в работе техники. Следственно, до крайней отметки телефон лучше не заряжать.

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