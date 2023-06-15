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Что будет если разговаривать с котом: результат вас приятно удивит

Юлия Куришко
15 июня 2023, 02:20
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Как сказать кошачьим языком "Привет", чтобы домашний любимец вас понял - интересные факты о языке тела животных.
Что будет если разговаривать с котом: результат вас приятно удивит
Понимают ли кошки мяуканье / коллаж: Главред, фото: instagram / tanya_tanya_89

Можно ли разговаривать с кошками и как это влияет на состояние у человека и домашнего любимца - Главред разобрался в тонкостях общения с котами. Чтобы понять кота, нужно внимательно выслушать его и поймать особую связь.

Как кошки показывают привязанность к человеку

Чтобы понять чувства своего котика, нужно следить за его языком тела и за настроением любимца. Все это может означать другой спектр эмоций. Стоит обратить внимание на звуки, которые кошка издает и как себя ведет. Как понять, что домашний любимец показывает свою любовь, нужно обратить внимание на это:

  • Зрительный контакт. Если кот долго смотрит вам в глаза, то это значит, что он вам доверяет. Если при этом он медленно моргает и щурится - несомненно, что вы заслужили любовь, доверие от кота и получили особый "кошачий поцелуй".
  • Мурлыканье. Когда котики довольны и дарят свою любовь, то они мурчат. Таким образом, они передают все чувства и эмоции, которые накопились хозяину.
  • Кошачьи нежности. Когда котики трутся мордочкой о ваши ноги, руки или лицо, то так они показывают любви, признательность и доверие к своему владельцу.
  • Хвост у котов - особый измеритель настроения. Если котик ходит за вами с поднятым хвостом, будто труба, то он просит чуточку внимания от вас.
  • Еще один признак привязанности и любви кошки является "топтание", переминание с лапки на лапки с выпусканием коготков. Так они показывают, что чувствуют себя в полной безопасности рядом с вами.

Как кошки разговаривают с людьми

Своими движениями и звуками коты привлекают к себе внимание и показывают, что они хотят. Каждое движение и звук имеет свое предназначение и надо правильно его понимать.

  • Когда кот щелкает зубами - это к напряженному настроению, волнению и намерениям к охоте. Также это можно услышать, когда кошка охотится за мухой на потолке, или же птичек на подоконнике.
  • Во время рычания или шипения кота - стоит понимать чувство напуганности и готовности отразить нападение на предупреждение соперника.
  • Мурчание передает не только хорошие эмоции и настроение, но и помогает успокоиться. Если больная кошка мурлычет, то таким образом она расслабляется и облегчает процесс выздоровления.
  • Иногда кошки могут издавать звуки, похожие на бормотание или щебетание - так они хотят привлечь к себе внимание и поздороваться.

Чем полезно общение с кошками

Домашний любимец и хозяин тесно связаны друг с другом. Общаясь друг с другом они чувствуют себя более защищенными и не такими одинокими. Если дома есть пушистик - есть кому дарить свое внимание и любовь, то человек чувствует себя счастливым и не одиноким. Частые "разговоры" животного и его хозяина помогают укрепить их дружескую связь.

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