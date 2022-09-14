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Что будет, если постоянно пить сладкий чай: 3 причины немедленно избавиться от этой привычки

14 сентября 2022, 17:20

Регулярное упортебление сладкого чая может спровоцировать развитие опасного заболевания.

Как влияет сладки чай на организм
Чем вреден чай с сахаром / 1zoom.ru

Чашка ароматного чая – это целый ритуал для многих украинцев. Некоторые предпочитают пить его по-английски – с молоком, или добавляют приятную кислинку лимона. А чай с медом и вовсе становиться универсальным народным лекарством от простуд. Несмотря на обилие добавок, которые обогащают вкус напитка, мало кто отказывает себе в удовольствии подсластить напиток сахаром. Как влияет сладкий чай на организм, разобрался Главред.

О том, как не навредить себе, подслащивая чай медом, читайте в материале: Не лечит, а калечит: как нужно правильно пить чай с медом.

Пользу чая невозможно переоценить. В бодрящем напитке содержится более 300 полезных веществ, которые благотворно влияют на работу органов и систем. Он помогает снизить давление, укрепить сосуды и наладить работу ЖКТ. Однако все это при условии, что вы пьете чай без сахара. Подслащенный чай теряет все полезные свойства, может принести вред здоровью. Чем вреден чай с сахаром?

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Вызывает опасное заболевание поджелудочной железы

Употребление более четырех чашек чая с сахаром может привести к развитию сахарного диабета. Если количество сахара, который вы употребляете ежедневно превышает 50 граммов ( более 10 чайных ложек), риск развития диабета второго типа возрастает.

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Поглощает полезный витамин

Подслащенный чай может навредить и здоровью нервной системы. Без сахара напиток является отличным источником витамина В1, который обеспечивает нормальную деятельность нервной и сердечно-сосудистой систем. Сахар в организме препятствует нормальному усвоению витамина.

Мешает бороться с проблемой веса

Белый сахар никак нельзя назвать элементом здорового питания. Сладкий чай с тремя ложками сахара – это 60 дополнительных калорий. Выпивая пять чашек чая в день можно незаметно набрать вес и больше 200 ккал. И стоит учитывать что эти калории вы получаете только из, казалось бы, безобидного чаепития.

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здоровье чай сахарный диабет
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