Что будет, если пить воду с лимоном каждый день

Водой с лимоном не стоит злоупотреблять / Фото pixabay.com

Вода с лимоном полезна для здоровья, ведь этот цитрусовый фрукт содержит в себе витамины, органические кислоты, целый комплекс микроэлементов. Нутрициолог Наталья Кунская рассказала, что будет с организмом, если пить лимонную воду каждый день.

Вода с лимоном - польза

По словам специалиста, такая "лимонная терапия" помогает в борьбе c вирусными заболеваниями, участвует в синтезе коллагена, усвояемости железа, цинка и других минералов, передает РИА Новости.

Кроме того, вода с лимоном способствует выработке соляной кислоты в желудке и секреции желчи, необходимых для нормального пищеварения.

Сколько лимонной воды можно пить в день

Кунская советует не злоупотреблять этим напитком. Рекомендуется пить не больше двух-трех стаканов воды с лимоном в день.

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"Пить такую воду рекомендуется за 30 минут до еды. Не стоит пить воду с лимоном натощак, лучше начните день с пары стаканов чистой воды без добавок. Не запивайте еду, это тормозит процессы переваривания пищи. Допускается несколько глотков для размягчения пищевого комка", – объяснила специалист.

Ранее Главред писал, кому нельзя пить воду с лимоном.

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