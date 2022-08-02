Что будет, если пить кефир на ночь: информация, советы, рекомендации

Что будет если выпить стакан кефира на ночь

В то время, когда человек спокойно и мирно посапывает в две дырки ‒ и, соответственно, когда его организм тратит минимум энергии, то автоматически запускается процесс его восстановления. Потому-то диетологи и советуют, что перед сном нужно употреблять только то, что даст небольшой ресурс для всех регенерирующих процессов. К примеру, взять кефир. В нем много белка, который крайне легко и отлично усваивается. Ну и, соответственно, придает дополнительную энергию телу. Пройдемся немного детальнее по тому, что именно делает кефир для организма.

Помогает кишечнику

В двухсотграммовом стакане кефира есть более два триллиона ферментированных бактерий и целых двадцати двух вида полезных микроорганизмов (в первую очередь ‒ лактобактерии и бифидобактерии). Именно эти два вида качественно влияют на микрофлору кишечника.

Улучшает иммунитет в целом

В кефире содержатся дюжина витаминов. Особенно он богат витаминами B2, B4 и B12. Еще в ферментированном молочном продукте больше макро- и микроэлементов (что и стимулирует иммунную систему для борьбы с болезнями).

"Заправляет" тело кальцием

Дело в том, что когда человек спит, то кальций быстро "покидает" тело— кефир нивелирует его потерю.

"Убирает" вес

Кефир много лет подряд значится во многих диетах, потому как низкокалорийный; содержит "легкий" белок, утоляет голод и уменьшает аппетит.

Почему не надо пить кефир на ночь

Кефир на ночь не следует употреблять, если у человека:

Диагностирован гастрит ‒ то есть расстройство кишечника вкупе с повышенной кислотностью. Кефир ‒ кисломолочный продукт, вызывающий в желудке процесс брожения. А оно уже несет вздутие живота и неприятные ощущения;

Проблемы с почечной системой. Но проблема в том, что кефир вызывает большую нагрузку на такие органы.

Еще кефир крайне вреден, если у человека ‒ непереносимость лактозы, панкреатит (воспаление поджелудочной), язва или болезни двенадцатиперстной кишки.

Что лучше пить на ночь ‒ кефир или молоко

Ответ однозначно ‒ лучше кефир. Молоко долго усваивается ‒ и его нужно пить за пару часов до похода в кровать. А кефир усваивается куда легче и потому его можно смачно отхлебнуть уже перед самым сном.

Кефир вообще полезнее молока именно для зрелых людей, чем для поганой молодежи. Дело в том, что кисломолочные бактерии, во-первых запускают перистальтику кишечника, во-вторых, подавляют патогенные микроорганизмы, не давая ходу брожению и гниению, и, в третьих, помогают переваривать организму казеин (белок коровьего молока), а также способствуют усвоению витаминов, кальция и железа.

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