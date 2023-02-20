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Что будет, если неделю не мыть голову: эти последствия никогда не забудутся

20 февраля 2023, 17:28
Для поддержания здоровья и чистоты человеку необходимо придерживаться правил гигиены. Что будет, если не следовать чистоте - в материале Главреда.
мыть голову, когда нельзя мыть волосы,
Что будет, если неделю не мыть голову / ua.depositphotos.com

Гигиена кожи головы и волос важна в такой же мере, как и гигиена всех остальных частей тела человека. Нарушение банальных правил чистоты может привести к неприятным последствиям, до чего лучше, не доводить.

Что будет если неделю не мыть голову - неприятные последствия нарушения чистоты

Вопрос гигиены кожи головы достаточно индивидуален, он зависит от особенностей человеческого организма и его работы.

Самыми первыми последствиями нарушения чистоты кожного покрова человека с жирным типом волос - является внешний вид и отвратительный запах, запоминающийся навсегда. Однако для обладателей сухого типа кожи - последствия не лучше. Волосы приобретают вид мочалки и торчат в разные стороны.

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Помимо прочего, тип кожи не влияет на один универсальный побочный эффект отказа от гигиены - перхоть. Любой организм покажет ороговевшие хлопья кожи на грязных волосах.

И главное - когда человек отказывается от мытья головы, секрет сальных желез остается на поверхности, разлагается и обретает неприятный запах, который запоминается надолго.

Что будет если часто мыть голову - обратный эффект

У частого мытья головы есть обратный эффект, это также плохо. Частая обработка волос водой и химическими веществами грозит такими же неприятными последствиями как и нарушение стандартов чистоты.

Частое мытье волос приведет к:

  • шелушению кожи
  • зуду
  • тусклости
  • ломкости
  • спутанности
  • сильно секущимся кончикам волос

Сколько раз в неделю нужно мыть голову - оптимальное решение

Частота мытья головы для каждого индивидуальна. Для того, чтобы понять сколько раз необходимо мыть голову именно вам - достаточно ориентироваться на два фактора.

Тип кожи - если вы обладатель жирной кожи и волосы достаточно быстро выглядят грязными, не стоит мыть волосы каждый день. Оптимальным решением будет очищение головы через день.

Если же вы обладатель нормальной и сухой кожи - совершенно нормально мыть волосы два раза в неделю.

Структура волос - плотный и вьющийся волос не позволяет кожному жиру распространяться по волосу быстро, а следственно не требует частого мытья, чего не скажешь о пористой и сухой структуре волос. В таком случае стоит ориентироваться на ощущения, но не нарушать баланс.

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