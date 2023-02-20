Что будет, если неделю не мыть голову: эти последствия никогда не забудутся

Гигиена кожи головы и волос важна в такой же мере, как и гигиена всех остальных частей тела человека. Нарушение банальных правил чистоты может привести к неприятным последствиям, до чего лучше, не доводить.
Что будет если неделю не мыть голову - неприятные последствия нарушения чистоты
Вопрос гигиены кожи головы достаточно индивидуален, он зависит от особенностей человеческого организма и его работы.
Самыми первыми последствиями нарушения чистоты кожного покрова человека с жирным типом волос - является внешний вид и отвратительный запах, запоминающийся навсегда. Однако для обладателей сухого типа кожи - последствия не лучше. Волосы приобретают вид мочалки и торчат в разные стороны.
Помимо прочего, тип кожи не влияет на один универсальный побочный эффект отказа от гигиены - перхоть. Любой организм покажет ороговевшие хлопья кожи на грязных волосах.
И главное - когда человек отказывается от мытья головы, секрет сальных желез остается на поверхности, разлагается и обретает неприятный запах, который запоминается надолго.
Что будет если часто мыть голову - обратный эффект
У частого мытья головы есть обратный эффект, это также плохо. Частая обработка волос водой и химическими веществами грозит такими же неприятными последствиями как и нарушение стандартов чистоты.
Частое мытье волос приведет к:
- шелушению кожи
- зуду
- тусклости
- ломкости
- спутанности
- сильно секущимся кончикам волос
Сколько раз в неделю нужно мыть голову - оптимальное решение
Частота мытья головы для каждого индивидуальна. Для того, чтобы понять сколько раз необходимо мыть голову именно вам - достаточно ориентироваться на два фактора.
Тип кожи - если вы обладатель жирной кожи и волосы достаточно быстро выглядят грязными, не стоит мыть волосы каждый день. Оптимальным решением будет очищение головы через день.
Если же вы обладатель нормальной и сухой кожи - совершенно нормально мыть волосы два раза в неделю.
Структура волос - плотный и вьющийся волос не позволяет кожному жиру распространяться по волосу быстро, а следственно не требует частого мытья, чего не скажешь о пористой и сухой структуре волос. В таком случае стоит ориентироваться на ощущения, но не нарушать баланс.
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