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Что будет, если не закрывать крышку унитаза: многих ошеломит этот ответ

Алина Дембицкая
4 июня 2023, 16:00 обновлено 4 июня, 16:00
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Закрытие крышки унитаза – это не просто привычка, а гигиеническая мера, которая защищает нас от многих неочевидных проблем.
унитаз, удивленная девушка
Почему нужно опускать крышку унитаза перед смывом? / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Задумывались ли вы когда-нибудь над тем, почему нужно закрывать крышку унитаза при сливе? Это может показаться незначительной деталью, но на самом деле она имеет огромное значение для нашего здоровья. Закрытие крышки унитаза – это не просто привычка, а гигиеническая мера, которая защищает нас от многих неочевидных проблем. Главред рассказывает, для чего нужна крышка на унитазе и почему нужно опускать крышку унитаза перед смывом.

Видимо, никто из нас не видел в продаже унитаз без крышки. Эта деталь унитаза имеет несколько важных функций. Во-первых, крышка имеет эстетическую функцию, поскольку позволяет скрывать внутреннее пространство унитаза. Во-вторых, крышка нужна для безопасности. Это касается семей с детьми, а также с домашними животными. В-третьих, крышка удерживает запахи внутри унитаза, не позволяя им выходить в помещение. В-четвертых, крышка унитаза нужна для гигиены. Об этой функции мы поговорим чуть подробнее.

Если вы не знаете, зачем закрывать крышку унитаза, когда смываешь, то спешим вам привести несколько поразительных фактов, после которых вы больше не будете пренебрегать этим правилом.

Все дело в том, что когда мы смываем унитаз с открытой крышкой, то в воздух поднимаются все вредные микроорганизмы. Вас это очень удивит, но во время смывания образуется так называемый "туалетный шлейф", высота которого более 2-х метров. После этого облако из бактерий разносится на расстояние до 4-х метров! Если у вас совмещенный санузел, то бактерии оседают на полотенцах, зубных щетках и разнообразных косметических средствах. Именно поэтому вы должны быть крайне осторожными при смыве унитаза (особенно в общественных туалетах!), ведь есть риск подхватить какую-то инфекцию.

Чтобы обезопасить себя, запомните эти простые правила:

  • Всегда закрывайте крышку унитаза во время смывания.
  • Все средства гигиены держите подальше от унитаза (лучше всего, если они будут в специальных закрытых боксах).
  • Во время смывания в общественном туалете сразу же выходите из него, чтобы избежать риска инфицирования.
  • Помните об элементарных правилах гигиены – после посещения уборной руки обязательно нужно мыть с мылом.

Смотрите видео о том, какой мусор категорически нельзя выбрасывать в канализацию и чем это опасно:

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