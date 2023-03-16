Что будет, если не менять носки: тяжелые последствия для организма

Носки, как и любой другой предмет гардероба - неотъемлемая часть жизни любого человека. Важно знать о правилах, которые стоит учитывать в использовании носков.

Что будет если не менять носки / коллаж фото pexels.com

Очень часто человек может сам навлечь на себя недуг и потом долго лечиться. Однако для того, чтобы быть здоровым - необходимо просто следить за минимальными правилами гигиены. Носки также имеют свои правила, не соблюдая которые можно привлечь в жизнь лишние проблемы.

Как часто нужно менять носки - важное правило

Носки можно добавить в список нижнего белья. Эксперты и врачи утверждают, что менять его нужно каждый день. Если же вы весь день проводите на ногах и, к тому же, очень активно - необходимо делать это еще чаще.

Испачкаться носки могут не только частицами кожи, волос и микроорганизмов, а и потом, внешними источниками грязи. Несоблюдение этого правила может привести к плачевным последствиям. Каким - расскажем далее.

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Что будет если не менять носки - неприятные последствия несоблюдения чистоты

Грязные носки могут привести к грибковому заражению ногтей. Всё дело в том, что микроорганизмы развиваются в грязи, тепле и влажности, а питаются они кератином, который содержится в коже, волосах и ногтях.

Также проблема заключается в том, что грязные носки способствуют раздражению кожи, которая может пропустить инфекцию в лимфоузлы.

Срок годности носков - сколько они могут "прожить"

У любой вещи есть свой срок годности, и носки не стали исключением. Если носить этот аксессуар один раз в неделю - он может прослужить и год. Однако редко носки надеваются раз в неделю на несколько часов. Как правило, человек ходит в них гораздо чаще. А значит, что срок годности носков может сокращаться до нескольких месяцев. Главное - вовремя их менять.

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