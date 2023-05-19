Что будет, если мясо положить в кипящую воду: многие хозяйки ахнут от удивления

Наиболее ценный продукт питания, который является основой многих блюд, – это мясо. Должно быть, никто не может представить себе приготовление бульона без этого ингредиента. Кроме того, многие салаты готовятся с добавлением кусочков отварного мяса. Однако довольно часто во время приготовления мясных блюд у многих хозяек может возникнуть вопрос, в какую воду класть мясо – холодную или горячую. Оказывается, что от того, в какой воде будет вариться мясо, зависит вкус будущего блюда. Сегодня Главред расскажет, можно ли мясо класть в горячую воду и что будет, если варить его в холодной воде.
Почему мясо при варке заливают горячей водой?
Мясо можно бросить в горячую воду только при одном условии – если вам не нужен бульон. Именно поэтому, после того как мясо сварится, оно будет очень сочным. Такое мясо станет отличным дополнением любых салатов, бутербродов, запеканок и тому подобное.
Стоит заметить, что варить мясо нужно в небольшом количестве воды. Лучше всего, если количество воды над поверхностью мяса будет на 2 сантиметра выше. После того, как мясо будет готово, такая вода будет непригодной для дальнейшего приготовления супа или борща.
Добавим, что мясо будет просто фееричным, если вы его не будете варить, а приготовите на пару. Таким образом оно сохранит все свои соки, а также будет безумно мягким и нежным. А если его еще и предварительно замариновать, то будущее блюдо будет просто бомбическим!
Когда нужно класть мясо в холодную воду?
Мясо нужно обязательно класть в холодную воду, если вы решили приготовить суп, борщ или холодец. Это те блюда, в которых бульон является основным, а потому его нужно вкусно приготовить. За счет того, что вода холодная, белки, которые есть в мясе, будут медленно закупориваться. А это значит, что мясо будет медленно отдавать все свои соки бульону. В связи с этим он будет очень наваристым и невероятно ароматным. Поэтому, готовя блюда, где вам нужен вкусный бульон, бросайте мясо в холодную воду, а когда вода закипит, сделайте маленький огонь и варите до готовности.
Помните, если вы хотите насыщенный и ароматный бульон, то не надо отделять мясо от кости. Также вы можете сделать бульон золотистым. Для этого нужно взять луковицу, хорошенько вымыть ее и положить в бульон. Чистить луковицу не нужно, ведь именно ее шелуха придаст вашему бульону красивый цвет. После того, как бульон сварится, можете отделить мясо от кости, а луковицу вынуть. Ваше блюдо будет непревзойденным!
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