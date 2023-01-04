Что будет, если кушать каждый день апельсины и какая польза от фруктов

Если вы задаетесь вопросом, как часто можно есть апельсины – не забывайте, что в среднем рекомендуют употреблять в пищу не больше 1-3 фруктов в день.

Апельсины помогают похудеть – они способствуют улучшению метаболизма / ua.depositphotos.com

Апельсин – очень популярный и распространенный фрукт, который можно купить практически в любом супермаркете или киоске на рынке. Зачастую апельсины едят не только в свежем виде, но и готовят из них джемы, цукаты, мармелад, добавляют в напитки и блюда. Считается, что, если есть один апельсин каждый день, то он поможет в борьбе с замедленным метаболизмом организма человека. Однако цитрусовые фрукты нельзя употреблять в пищу в избытке, что может привести к аллергической реакции или неприятным реакциям организма.

Апельсины – польза

В самих апельсинах содержится множество витаминов. Главный витамин – С, его во фрукте 64% от всех других. Также в апельсине есть и провитамин А, витамины В1, В2, В3, В5, В6, В9, магний, железо, кальций, фосфор цинк и др. Каждый из этих витаминов и минералов полезен для здоровья человека.

В среднем апельсине обычно 3 грамма клетчатки – 12% ее суточной нормы в организме. Причем 2 г из 3 – растворимая клетчатка, которая положительно влияет на снижения показателей уровня холестерина в крови и помогает в борьбу с внутренним жиром на животе. Клетчатка апельсина благоприятно влияет на пищеварительную функцию организма, стабилизирует аппетит и улучшает сон.

Один апельсин покрывает 80% дневной потребности организма в витамине С, который не только повышает иммунитет – он снижает воспалительные процессы и даже помогает похудеть, поскольку дает организму использовать свой жир в качестве энергии во время занятий физическими упражнениями. Витамин С помогает снять усталость и действует как антиоксидант.

Кроме того, содержащийся в апельсине калий поддерживает мышечную массу, снижает давление и мешает задержке жидкости в организме. Фолиевая кислота способствует эффективной работе мозга, нервной системе, помогает справиться с депрессиями и проблемами с памятью.

В мякоти апельсина множество флаваноидов – они помогают поддерживать в хорошем состоянии нервную систему. В белой части есть пектин, он улучшает пищеварение и снижает артериальное давление.

Чем полезен апельсин для женщин

Женщины чаще, чем мужчины, страдают от артрита. Стакан апельсинового сока помогает облегчить болевые ощущения. Поэтому сок апельсина считается очень полезным для женщин, страдающим от артрита.

Тем женщинам, которые хотят похудеть, советуют добавлять в свой рацион апельсин как небольшой перекус. Это поможет улучшить метаболизм.

Один апельсин содержит около 70 килокалорий, однако они позволяют организму получить ощущение сытости и предотвращают такое неприятное явление, как переедание.

Помимо прочего, в апельсинах есть ряд натуральных эфирных масел. Они помогают увлажненности кожи, что важно для сохранения молодости.

Апельсин советуют и для борьбы с угрями и черными точками. Апельсиновую цедру высушивают, измалывают и смешивают с молочным йогуртом. Женщины могут наносить консистенцию круговыми движениями на кожу и оставить ее на 10 минут. После этого маска смывается прохладной водой.

Апельсины полезны для мужчин

Фолиевая кислота принесет пользу и для мужчин. Она, вместе с другими витаминами группы В, помогает сохранить когнитивные функции. Провитамин А может поспособствовать улучшению зрения.

Спортсменам употребление апельсинового сока поможет набраться сил и физической выносливости.

Апельсины – вред для здоровья

Поскольку во фрукте большое количество витамина С и клетчатки, его не рекомендуют есть в слишком большом количестве. Иначе можно столкнуться с аллергической реакцией и другими неприятными последствиями. Здоровому человеку советуют есть от 1 до 3 апельсинов в день.

Лучше не пить апельсиновый сок на голодный желудок. Особенно от такого метода следует воздержаться людям, у которых есть проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Детям свежевыжатый сок апельсина советуют немного разбавлять водой.

Что будет, если съесть апельсин на ночь

Диетологи не против употребления цитрусовых в пищу в вечернее время. Учитывая, что апельсины хорошо влияют на метаболизм, они помогают похудеть. Если вы собрались съесть апельсин на ночь, не забывайте – промежуток между утренним и вечерним приемом пищи должен быть не менее 10 часов. Между последним приемом пищи и сном должно пройти не меньше 3 часов. К примеру, если вы ложитесь спать в 00:00, то можете перекусить апельсином в 20-21:00.

Нельзя забывать – польза или вред апельсина перед сном также зависит от особенностей работы пищеварительной системы и определенных противопоказаний.