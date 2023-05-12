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Что будет, если кинуть дрожжи в унитаз или туалет: работает ли школьная легенда

Сергей Кущ
12 мая 2023, 11:38 обновлено 12 мая, 11:38
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Никаких положительных эффектов от добавления дрожжей в унитаз не будет, а могут возникнуть и негативные последствия.
Что будет, если бросить дрожжи в туалет
Что будет, если бросить дрожжи в туалет / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Несколько десятков лет назад (да и сейчас тоже) во время учебе в школе ходила легенда, что если бросить пачку дрожжей в туалет, то начнет бурное извержение фекалий.

Мы разбирались, так ли это на самом деле.

Что будет если бросить дрожжи в деревенский туалет?

Начнем с самого эффектного. Дрожжи могут вызвать ускоренный процесс биологического разложения содержимого туалета. Это может привести к увеличению количества газов, образующихся в процессе разложения, что может привести к появлению неприятного запаха и повышенной опасности взрыва.

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Более того, дрожжи могут спровоцировать брожения фекалий, что может закончиться "извержением".

Что будет если бросить дрожжи в унитаз?

Что-то подобное теоретически может произойти и в городе. Но чтобы это прочувствовали все ваши соседи дрожжей понадобится очень много. А если всё же план сработает, то вам останется молиться, что бы никто не узнал, что это ваша весёлая затея.

Дрожжам нужна тёплая среда, поэтому лучше осуществить задуманное летом. Единственное, что вызывает опасения - это то, что хлорка в воде может убить ваши драгоценные микробы.

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