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Что будет, если каждый день есть пиццу - ответ врача

6 января 2022, 01:32

Пицца – это нейтральное блюдо. Оно может быть и полезным, и вредным. Все зависит от того, из каких ингредиентов приготовить пиццу.

пицца
Домашнюю пиццу можно есть каждый день / Фото pixabay.com

Пицца - одно из популярнейших блюд во всем мире. Ее польза или вред для организма зависят от того, является ли пицца основой вашего рациона или дополнением к приему пищи, покупаете ли вы пиццу или готовите сами, а также от того, какие ингредиенты есть в ее составе.

"Пицца – это нейтральное блюдо, просто "конструктор", который можно собрать по своему усмотрению", - объяснил РИА Новости специалист по снижению веса Павел Исанбаев.

Пицца - вред

Специалист отметил, что потенциально опасна высокая калорийность блюда, ведь в покупной пицце часто содержатся жирные соусы, майонез, колбаса, несколько видов сыра. А вот если готовить пиццу дома, можно заменить колбасу на мясо либо отказаться от соуса.

Также можно приготовить низкоуглеводную пиццу со сниженной калорийностью: ее основа – мясной фарш, а не тесто и мука.

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Еще один вариант - при приготовлении пиццы использовать ржаную, цельнозерновую или рисовую муку.

"Хлебопекарная мука – это простые углеводы. Продукт повышает уровень сахара в крови и способствует быстрому появлению ощущению голода, а также в перспективе это может привести к набору лишнего веса", - отметил врач.

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По его словам, рисовая мука рекомендована при непереносимости глютена – диагнозе, когда употребление "обычной" муки вызывает вздутие живота, срывы стула или другие нарушения в работе ЖКТ.

Можно ли есть пиццу каждый день

Исанбаев добавил, что пиццу из "здоровых" ингредиентов можно есть каждый день. Пиццу, в составе которой есть жирные продукты, тоже можно есть часто, но порции должны быть небольшими.

Можно ли запивать пиццу газировкой

Врач не советует запивать покупную пиццу газированной водой, так как сочетание сладкого и жирного в одном приеме пищи приводит к колебаниям глюкозы, нагружает поджелудочную железу и увеличивает риск набрать ненужные килограммы.

"У людей с заболеваниями ЖКТ возможны обострения гастрита, вздутие живота, срывы стула. У подростков жирное вместе со сладким вызывает проблемы с кожей, провоцирует частые перемены в настроении и раздражительность – им рекомендуется употреблять только ту пиццу, которая готовится из "здоровых" продуктов", – сказал Исанбаев.

Как сообщал Главред, ранее врач-диетолог Ирина Рыль рассказала, что произойдет с организмом при регулярном употреблении говядины и телятины.

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