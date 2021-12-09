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Что будет, если каждый день есть говядину - ответ врача

9 декабря 2021, 03:21

Говядина - лидер по содержанию белков, железа и других полезных веществ. Это мясо необходимо для людей с пониженным гемоглобином, анемией и сахарным диабетом.

На калорийность говядины и полезные свойства влияет способ ее приготовления / Фото pixabay.com

Говядина - самый низкокалорийный вид мяса. О его пользе для организма написано немало. В частности, говядина содержит витамины Е и Н, все витамины группы В, аминокислоты, фермент бета-аланин, олеиновую кислоту, пурины, микро- и макроэлементы.

Врач-диетолог Ирина Рыль рассказала, что произойдет с организмом при регулярном употреблении говядины и телятины, передает РИА Новости.

Кому нужно есть говядину

"Говядина, а особенно телятина — лидер по содержанию железа. Поэтому она необходима людям с пониженным гемоглобином и ферритином (анемией)", - рассказала Рыль.

По словам специалиста, говядина содержит качественные белки и аминокислоты, которые нужны для выработки коллагена, необходимого для нашей кожи, суставов, сосудов, волос.

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"Данный продукт полезен в питании людей с сахарным диабетом. Говядина — источник витаминов группы В (необходимы для работы нервной системы и иммунитета). Содержит таурин и цинк, способствующие укреплению иммунитета", — отметила специалист.

Говядина - польза

Если регулярно употреблять говяжье мясо, то этот продукт:

  • повысит защитные свойства организма;
  • ускорит метаболизм;
  • улучшит зрение;
  • укрепит кровеносные сосуды;
  • понизит содержание холестерина;
  • предотвратит развитие атеросклероза:
  • улучшит свертываемость крови;
  • нормализует желудочную кислотность;
  • очистит организм от шлаков;
  • повысит стрессоустойчивость;
  • устранит сомнологические проблемы (трудности при засыпании, бессонницу).

Говядина - калорийность

Говяжье мясо - низкокалорийный продукт, но его энергетическая ценность зависит от питания и возраста животного, использованной части тела и способа приготовления.

В среднем калорийность говядины колеблется от 185 до 275 килокалорий. Если корова ходит на пастбище и питается в основном травой, то калорийность мяса будет минимальной – 200 килокалорий, а если животное держат на ферме и кормят добавками, то энергетическая ценность вырастает до 250. Калорийность телятины – 100 килокалорий.

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На энергетическую ценность говядины и полезные свойства влияет также способ приготовления. Например, бульон содержит 57 килокалорий, копченый продукт – 110, запеченный в духовке – 170, тушеное мясо с овощами – 180, без овощей – 210, приготовленное на пару – 200, отарное – 210, шашлык – 230, холодец – 250, жареное мясо – 300.

Как сообщал Главред, ранее эксперты рассказали, что полезнее - говядина или индейка.

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