Что будет, если каждый день есть говядину - ответ врача

Говядина - лидер по содержанию белков, железа и других полезных веществ. Это мясо необходимо для людей с пониженным гемоглобином, анемией и сахарным диабетом.
Говядина - самый низкокалорийный вид мяса. О его пользе для организма написано немало. В частности, говядина содержит витамины Е и Н, все витамины группы В, аминокислоты, фермент бета-аланин, олеиновую кислоту, пурины, микро- и макроэлементы.
Врач-диетолог Ирина Рыль рассказала, что произойдет с организмом при регулярном употреблении говядины и телятины, передает РИА Новости.
Кому нужно есть говядину
"Говядина, а особенно телятина — лидер по содержанию железа. Поэтому она необходима людям с пониженным гемоглобином и ферритином (анемией)", - рассказала Рыль.
По словам специалиста, говядина содержит качественные белки и аминокислоты, которые нужны для выработки коллагена, необходимого для нашей кожи, суставов, сосудов, волос.
"Данный продукт полезен в питании людей с сахарным диабетом. Говядина — источник витаминов группы В (необходимы для работы нервной системы и иммунитета). Содержит таурин и цинк, способствующие укреплению иммунитета", — отметила специалист.
Говядина - польза
Если регулярно употреблять говяжье мясо, то этот продукт:
- повысит защитные свойства организма;
- ускорит метаболизм;
- улучшит зрение;
- укрепит кровеносные сосуды;
- понизит содержание холестерина;
- предотвратит развитие атеросклероза:
- улучшит свертываемость крови;
- нормализует желудочную кислотность;
- очистит организм от шлаков;
- повысит стрессоустойчивость;
- устранит сомнологические проблемы (трудности при засыпании, бессонницу).
Говядина - калорийность
Говяжье мясо - низкокалорийный продукт, но его энергетическая ценность зависит от питания и возраста животного, использованной части тела и способа приготовления.
В среднем калорийность говядины колеблется от 185 до 275 килокалорий. Если корова ходит на пастбище и питается в основном травой, то калорийность мяса будет минимальной – 200 килокалорий, а если животное держат на ферме и кормят добавками, то энергетическая ценность вырастает до 250. Калорийность телятины – 100 килокалорий.
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На энергетическую ценность говядины и полезные свойства влияет также способ приготовления. Например, бульон содержит 57 килокалорий, копченый продукт – 110, запеченный в духовке – 170, тушеное мясо с овощами – 180, без овощей – 210, приготовленное на пару – 200, отарное – 210, шашлык – 230, холодец – 250, жареное мясо – 300.
Как сообщал Главред, ранее эксперты рассказали, что полезнее - говядина или индейка.
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