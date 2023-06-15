Что будет, если каждый день есть бутерброды: неожиданные сведения о перекусах

Любой, кто следит за своим здоровьем, порой задумывается: "Что будет если каждый день есть бутерброды?". Главред разобрался в вопросе.

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Злоупотреблять бутербродами - нельзя / instagram.com/aleksandrmyway/ chef.kosarev

В каждодневной суматохе дней люди, нет-нет, да и размышляют: "Можно ли есть бутерброд?". Особенно, если сумасшедший рабочий график не дает возможность регулярно готовить себе, скажем, завтраки. Ниже мы рассмотрим детально тему бутербродов.

В чем вред бутербродов

Как говорят специалисты по питанию, постоянное употребление бутербродов вызывает некоторые воспалительные процессы, а в отдельных случаях ‒ болезни сердечно-сосудистой системы. Кроме того, возникают нарушения гормонального фона, избыточный вес, плохое настроение, а также нарушение работы желудочно-кишечного тракта.

Далее ‒ к примеру, диетологи говорят, что бутерброд с маслом считается одним из самых вредных бутербродов. А уж если он еще и с сыром, то это вообще холестерин в чистом виде. Глядите-ка ‒ если на кусок хлеба положить колбасу, сверху сыр, кетчуп, соленый огурец и свежий помидор, то это, конечно, ликвидирует чувство голода на целый день, но за месяц с успехом приведет к желудочным проблемам и к прибавке в весе.

Кроме того, бутерброды ‒ чистая сухомятка и переваривать такую еду желудок будет долго- мучительно. Специалисты по питанию советуют ‒ если и употреблять колбасу в бутербродах, то не более пятидесяти граммов (и не более раз в неделю). А если вы злоупотребляете бутербродами, панини, хот-догами и чизбургерами ежедневно, то проблемы со здоровьем вам гарантированы. В этом же ряду идут бутерброды с сырокопченой колбасой, в избытке содержащей консерванты, аллергены и дубильные вещества.

Над бутерброды всегда прдется "похимичить" / instagram.com/dariakayflavors

Насколько полезны бутерброды

Если питаться бутербродами и только ими ‒ то такой формат, конечно же, неприемлем. Но можно немного "похимичить". Всегда нужно помнить, что база каждого бутерброда — хлеб. Поэтому его нужно выбирать очень тщательно. Лучшим вариантом будет кусок хлеба из цельнозерновой муки, которая содержит немало полезных микроэлементов и витаминов.

Также за питательность бутерброда отвечают белки, поэтому важно добавить в свое быстрое блюдо мясо, рыбу или птицу (лучше, чтобы они были вареные или запеченные).

А вот компонент, который совсем под запретом в бутербродах ‒ магазинные соусы или майонез. Если хочется поэкспериментировать со вкусом, то можно использовать немного горчицы либо смешать зелень с авокадо. Да и в принципе овощи и зелень прекрасно дополнят любой бутерброд (в том числе придадут ощущение сочности ему и помогут лучше накушаться).

Порадовать свои вкусовые рецепторы можно с помощью пряной зелени, но стоит все же придерживаться золотой середины, чтобы блюдо получилось гармоничным.

Кроме того, лучше не использовать белый хлеб, а только черный (ну, или вообще хлебец либо хлеб грубого помола). Минимально вредный для тела бутерброд – с куском языка или отварным мясом. Чем больше в его составе белка, тем организму лучше. Если все вышеуказанное еще уложить на хлебец, то кушать бутерброды можно хоть бы и несколько раз в неделю.

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