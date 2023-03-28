Что больше всего старит женщину после 30 лет: 8 вещей, которых лучше всячески избегать

Нет ничего плохого в том, чтобы выглядеть гармонично. Но не стоит зацикливаться на том, чтобы верх и низ совпадали по цвету. Это старит женщину. Но не только!

Юбки миди делают визуально старше/ Instagram

Собственный стиль в одежде – это чудесная возможность выразить себя и произвести хорошее впечатление на окружающих. Главное, не оказаться в плену собственных иллюзий о том, что найдена та самая золотая середина, которая работает только в нашу пользу. Иногда бывает так, что одежда, которую мы полюбили, банально заставляет выглядеть нас старше, чем мы есть на самом деле. Особенно это актуально для женщин после 30 лет, которые в погоне за личным стилем могут в итоге выглядеть лет на 10 старше.

Мы сегодня расскажем вам о том, что нельзя носить в 30 лет – наши простые подсказки помогут вам всегда выглядеть великолепно, стильно и молодо. Конечно, вы не обязаны слепо следовать нашим советам, но кое-какие моменты вам могут пригодиться в те моменты, когда вы будете соблазняться выгодными предложениями на распродажах.

Итак, какие вещи нас старят – 8 предметов гардероба и деталей, которых лучше избегать:

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1. Капри. Несомненно, в этих брюках нам может быть очень комфортно и удобно, но их длина работает против нас. Такие брюки сразу добавляют лишние годы. Кроме того, они визуально делают ноги короткими.

2. Туники. Когда мы становимся старше, то вполне естественно, что мы немного набираем в весе и наша фигура меняется. Но ошибаются те, кто считает, что туника может скрыть все изменения. Наоборот, в тунике вы становитесь визуально старше.

Туника старит женщину / Instagram

3. Юбки миди. Если хотите знать, что больше всего старит женщину, то ответ вас слегка удивит – это юбки миди. Если хотите вмиг стать лет на 10 старше, то такая юбка или платье с этой задачей справиться на "ура". А если хотите выглядеть моложе, тогда выбирайте варианты мини или макси.

4. Идеальный образ. Нет ничего плохого в том, чтобы выглядеть гармонично. Но не стоит зацикливаться на том, чтобы верх и низ выглядели как комплект. Когда вы постоянно одеваетесь, как с иголочки, то вы точно выглядите старше. Попробуйте юбку от любимого костюма сочетать с блузкой, а пиджак – с джинсами, и сразу увидите разницу.

5. Свитера в широкую полоску. Что старит женщину? Широкая полоска! Это не значит, что вы должны полностью отказаться от полосатых вещей, но знайте, что в свитере в широкую полоску вы выглядите намного старше, чем вы есть.

6. Все черное. Многие женщины после 30 лет начинают носить темные вещи, в частности, черные. Конечно, это классика и черный отлично стройнит. Но если вы носите только черные вещи и начинаете избегать цветных, то это работает против вас и нисколько не омолаживает.

Черная одежда заставляет выглядеть старше / Instagram

7. Рукава три четверти. Если выбираете платье или блузку, то обязательно обратите внимание на рукава. В идеале они должны быть короткими или длинными. А вот рукава три четверти создают впечатление, что рука обрезана, и это безумно старит женщину.

8. Джинсы с украшениями. На самом деле джинсы могут выглядеть очень по-разному. И никто не призывает вас от них отказаться. Но когда джинсы щедро украшают узорами, вышивкой или бисером, то ни о каком стиле и моде тут и речи не идет. Такая безвкусица банально старит.

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