Чрезвычайное и  военное положение: в каких ситуациях вводятся и какие ограничения будут действовать

Все, что нужно знать о чрезвычайном и военном положении в Украине.
Совет национальной безопасности и обороны Украины обратился к Верховной Раде с просьбой вести чрезвычайное положение на всей территории страны, кроме Донецкой и Луганской областей. При каких обстоятельствах его вводят и как оно может отразится на жизни украинцев, разобрался Главред.
- Чрезвычайное положение в Украине
- Что предусматривает чрезвычайное положение
- Военное положение в Украине
- Ограничения военного положения
Чрезвычайное положение в Украине
Чрезвычайное положение – это правовой режим, который устанавливается по всей стране или на ее отдельных территориях в случае угрозы жизни и здоровья граждан, при попытке захвата государственной власти или изменения конституционного строя путем насилия, при возникновении чрезвычайных ситуаций техногенного или природного характера не ниже общегосударственного уровня, которые привели или могут привести к человеческим и материальным потерям.
Режим чрезвычайного положения предполагает предоставление органам власти и военному командованию полномочий, которые помогут предотвратить угрозы и обеспечить безопасность граждан. Режим допускает ограничение прав и свобод граждан.
Чрезвычайное положение вводится указом Президента с последующим утверждением Верховной Радой не более чем на 30 суток. Для отдельных территорий длительность режима может составлять 60 суток.
Что предусматривает чрезвычайное положение
- ограничение свободы передвижения;
- ограничение движения транспортных средств;
- усиление охраны общественного порядка и важных объектов инфраструктуры;
- запрет на проведение массовых мероприятий, забастовок, демонстраций;
- проверка документов и личного имущества, автомобиля, багажа;
- введение комендантского часа;
- изъятие у граждан огнестрельного и боевого оружия и боеприпасов, ограничение на продажу оружия;
- ограничение продажи спритных напитков;
- регулирование работы гражданских теле и радиопрограмм.
Военное положение в Украине
Военное положение – это особый режим, который вводят при угрозе вооруженной агрессии или нападения. Его вводят при угрозе территориальной целостности Украины. Военное положение может быть как по всей территории страны, так и в отдельных ее областях.
Военное положение предполагает, что органы власти, местного самоуправления и военное командование получают полномочия, которые необходимы для предотвращения вооруженной агрессии и обеспечения национальной безопасности.
Решение о введении военного положения принимают президент Украины и Верховная Рада с подачи СНБО. Президент подписывает указ, в котором указаны границы территории, где будет введено военное положение, задания для военного командования и ограничения для гражданского населения. После этого в течении двух дней указ принимает Верховная Рада.
Ограничения военного положения
Введение военного положения предусматривает некоторые ограничения для гражданского населения, среди которых:
- комендантский час;
- запрет на проведение массовых мероприятий и акций;
- в некоторых случаях может действовать запрет на выезд из территорий, где введено военное положение или полный запрет на выезд из страны;
- ограничение работы банковских учреждений.
Помимо этого во время военного положение вводится трудовая повинность и общественные работы. Военное командование имеет право потребовать документы и провести осмотр личных вещей. Во время военного положения может проводиться принудительное отчуждение частной собственности.
Во время военного положения нельзя прекратить полномочия президента и органов власти, но можно запретить деятельность политических партий, которые могут угрожать территориальной целостности и независимости Украины.