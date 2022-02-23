Чрезвычайное и  военное положение: в каких ситуациях вводятся и какие ограничения будут действовать

Что значит чрезвычайное положение в Украине / depositphotos.com/

Совет национальной безопасности и обороны Украины обратился к Верховной Раде с просьбой вести чрезвычайное положение на всей территории страны, кроме Донецкой и Луганской областей. При каких обстоятельствах его вводят и как оно может отразится на жизни украинцев, разобрался Главред.

Чрезвычайное положение в Украине

Чрезвычайное положение – это правовой режим, который устанавливается по всей стране или на ее отдельных территориях в случае угрозы жизни и здоровья граждан, при попытке захвата государственной власти или изменения конституционного строя путем насилия, при возникновении чрезвычайных ситуаций техногенного или природного характера не ниже общегосударственного уровня, которые привели или могут привести к человеческим и материальным потерям.

Режим чрезвычайного положения предполагает предоставление органам власти и военному командованию полномочий, которые помогут предотвратить угрозы и обеспечить безопасность граждан. Режим допускает ограничение прав и свобод граждан.

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Чрезвычайное положение вводится указом Президента с последующим утверждением Верховной Радой не более чем на 30 суток. Для отдельных территорий длительность режима может составлять 60 суток.

Что предусматривает чрезвычайное положение

ограничение свободы передвижения;

ограничение движения транспортных средств;

усиление охраны общественного порядка и важных объектов инфраструктуры;

запрет на проведение массовых мероприятий, забастовок, демонстраций;

проверка документов и личного имущества, автомобиля, багажа;

введение комендантского часа;

изъятие у граждан огнестрельного и боевого оружия и боеприпасов, ограничение на продажу оружия;

ограничение продажи спритных напитков;

регулирование работы гражданских теле и радиопрограмм.

Военное положение в Украине

Военное положение – это особый режим, который вводят при угрозе вооруженной агрессии или нападения. Его вводят при угрозе территориальной целостности Украины. Военное положение может быть как по всей территории страны, так и в отдельных ее областях.

Военное положение предполагает, что органы власти, местного самоуправления и военное командование получают полномочия, которые необходимы для предотвращения вооруженной агрессии и обеспечения национальной безопасности.

Решение о введении военного положения принимают президент Украины и Верховная Рада с подачи СНБО. Президент подписывает указ, в котором указаны границы территории, где будет введено военное положение, задания для военного командования и ограничения для гражданского населения. После этого в течении двух дней указ принимает Верховная Рада.

Ограничения военного положения

Введение военного положения предусматривает некоторые ограничения для гражданского населения, среди которых:

комендантский час;

запрет на проведение массовых мероприятий и акций;

в некоторых случаях может действовать запрет на выезд из территорий, где введено военное положение или полный запрет на выезд из страны;

ограничение работы банковских учреждений.

Помимо этого во время военного положение вводится трудовая повинность и общественные работы. Военное командование имеет право потребовать документы и провести осмотр личных вещей. Во время военного положения может проводиться принудительное отчуждение частной собственности.

Во время военного положения нельзя прекратить полномочия президента и органов власти, но можно запретить деятельность политических партий, которые могут угрожать территориальной целостности и независимости Украины.