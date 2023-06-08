Чрезвычайно сложная загадка: нужно найти прямую линию среди кругов за 5 секунд

Лишь единицы смогут разыскать прямую линию за такой короткий промежуток времени.

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Нужно найти прямую линию среди кругов за 5 секунд/ Brightside, ua.depositphotos.com

Ежедневное разгадывание головоломок и разнообразных загадок помогает держать в тонусе мозг и улучшать свою внимательность. Новая головоломка заставит вас быть очень внимательными и сосредоточенными, ведь нужно будет найти прямую линию среди большого количества кругов.

На выполнение задания дается всего 5 секунд, что делает его еще более сложным, пишет Brightside.

Мы видим на картинке много кругов, нарисованных черным цветом на разноцветном фоне. На первый взгляд кажется, что кроме кругов на рисунке больше ничего нет, но это не так. Где-то среди них притаилась прямая линия, которую трудно заметить.

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Попробуйте сконцентрироваться, ни на что не отвлекаться и быстро выполнить эту задачу. Но не расстраивайтесь, если вам не удалось сделать это за 5 секунд, ведь загадка действительно может запутать кого угодно. Просто выделите себе больше времени на это.

Когда справитесь с загадкой, не забудьте предложить ее родным и друзьям – они также могут не отказаться проверить свою внимательность и быстроту реакции.

Нужно найти прямую линию среди кругов за 5 секунд/ Brightside

Если вам не удается найти прямую линию, даем небольшую подсказку – обратите внимание на правый верхний угол рисунка.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Прямая линия в правом верхнем углу/ Brightside

Ранее мы рассказывали о головоломке, которая может ввести в ступор: нужно найти странного мопса за 12 секунд. Чрезвычайно сложная загадка может запутать кого угодно, ведь на первый взгляд кажется, что все собаки на рисунке одинаковы.

Также ранее мы рассказывали о головоломке, в которой нужно найти кота среди дров за 10 секунд. Большинство людей опустят руки уже на первых секундах, ведь выполнить эту задачу практически нереально.

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