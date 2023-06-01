УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Чрезвычайно сложная загадка: нужно найти кольцо среди часов за 15 секунд

Алёна Воронина
1 июня 2023, 11:55 обновлено 1 июня, 11:57
9
На картинке изображены десятки часов, и где-то среди них есть одно кольцо. Чтобы найти его, придется проявить недюжинную внимательность.
Головоломка, девушка
Нужно найти кольцо среди часов за 15 секунд/ Jagran Josh, ua.depositphotos.com

Головоломки дают возможность держать свой мозг в тонусе. Поэтому если у вас есть несколько свободных минут во время перерыва на работе или во время отдыха после тяжелого рабочего дня, то почему бы не провести это время с пользой для себя?! Следующая головоломка заставит собрать воедино всю свою внимательность, ведь нужно будет найти кольцо среди часов.

На рисунке мы видим десятки разных часов – от настенных до маленьких наручных. И где-то среди них "спряталось" кольцо, пишет Mirror. Проверьте себя, удастся ли вам его найти за ограниченное время – 15 секунд.

Часы расположены на фиолетовом фоне. На первый взгляд кажется, что такой контрастный фон должен помочь в выполнении задачи, ведь на этом фоне будет лучше видно кольцо. Но на самом деле не всё так просто.

видео дня

Во время поиска попробуйте уложиться в указанный промежуток времени, но не расстраивайтесь, если у вас на эту задачу уйдет больше времени, ведь эта загадка не такая уж и легкая.

Когда найдете кольцо, можете также предложить разгадать эту загадку своим родным и друзьям – скорее всего они также будут не прочь проверить свою внимательность и сообразительность.

Головоломка
Нужно найти кольцо среди часов за 15 секунд/ Jagran Josh

Если вам не удается найти нужный предмет, даем небольшую подсказку – обратите внимание на левый нижний угол картинки и старайтесь искать не между часами, а на часах.

Правильный ответ мы оставляем внизу.

Головоломка
Кольцо в левом нижнем углу картинки/ Jagran Josh

Ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно найти на рисунке 15 котов. На задание дается всего 11 секунд. Зверьки спрятались в гостиной, и найти их будет непросто.

Также ранее мы рассказывали о головоломке, в которой нужно за 10 секунд найти число на картинке. Чтобы отыскать его, придется применить всю свою внимательность.

Вас также может заинтересовать:

интересные новости оптическая иллюзия головоломки задача на логику
Реклама

Главное за день

Ополченцы России ударили по МВД на Белгородщине и уничтожили технику оккупантов

Ополченцы России ударили по МВД на Белгородщине и уничтожили технику оккупантов

11:58 Мир
"До нашей победы!": Зеленский назвал сроки завершения войны в Украине

"До нашей победы!": Зеленский назвал сроки завершения войны в Украине

11:46 Украина
"Оппозиция ломает табу": в РФ критикуют и хотят заменить Путина – разведка Британии

"Оппозиция ломает табу": в РФ критикуют и хотят заменить Путина – разведка Британии

11:11 Мир
Все главные новости

Последние новости

11:58

Ополченцы России ударили по МВД на Белгородщине и уничтожили технику оккупантов

11:55

Чрезвычайно сложная загадка: нужно найти кольцо среди часов за 15 секунд

11:46

"До нашей победы!": Зеленский назвал сроки завершения войны в Украине

11:24

Гороскоп Таро на июнь 2023: Весам - баланс, Стрельцам - романтика, Скорпионам - прибыльВидео

11:11

Поздняя слава и тюрьма: как сейчас выглядит Даниэль из фильмов "Такси"

РФ убила в Киеве 3 человека, из них один - ребенок: что известно о ракетном ударе 1 июняРФ убила в Киеве 3 человека, из них один - ребенок: что известно о ракетном ударе 1 июня
11:11

"Оппозиция ломает табу": в РФ критикуют и хотят заменить Путина – разведка Британии

11:09

Гороскоп на завтра 2 июня 2023: Тельцу – неприятные новости, Раку - созерцаниеВидео

11:03

"Хотят нанести удар неожиданно": Игнат объяснил, почему оккупанты бьют "Искандерами"Видео

10:57

Столтенберг – об атаке Москвы: войну начал Путин, Украина имеет право защищатьсяВидео

Реклама
10:46

Саманта возвращается в легендарный сериал "Секс в большом городе"

10:28

Будут больше, чем в магазине: как ухаживать за перцем в период плодоношенияВидео

10:08

Коалиция истребителей и Patriot для Украины: Зеленский участвует в саммите в МолдовеВидео

10:01

В Москве и главной больнице Кремля оборудуют бомбоубежища – СМИВидео

09:55

Лишь 20% людей решат головоломку за 40 секунд: нужно найти 2 спрятанных предмета

08:32

Ополченцы России пошли на прорыв на Белгородщине: враг заявил об "атаке танками"Видео

08:31

Пригожин будет дерибанить Россию, когда там начнется смутамнение

08:30

"Укрытие просто не открыли": киевлянин рассказал, как погибла его жена во время атаки 1 июняВидео

08:00

Supermassive black hole: рецензия на мультфильм "Человек-паук: сквозь Вселенную"

07:56

Войска России рухнут через пару месяцев: Арестович сделал прогноз о финале войныВидео

07:52

Кадыров боится бросать свои силы в Украину для наступления вместо "вагнеровцев" - ISW

Реклама
06:20

Выступил Путин, был он вял и скученмнение

05:23

Любовный гороскоп на июнь 2023: яркие чувства, курортные романы и риск заболеть

04:35

Камалия показала, как российская ракета разбила квартиру сестры в КиевеВидео

04:00

1 июня: какой сегодня праздник и кто отмечает День ангела

03:00

"Не стоит ждать уменьшения ударов": Коваленко рассказал, что задумали россиянеВидео

02:20

"В верхушке РФ раскол": когда Путин ослабнет, Пригожин его "порвет" – ЯковенкоВидео

01:55

83-летний Аль Пачино станет отцом - мамочка младше актера на полвека

01:30

Как топить сало на смалец: хитрый фокус удивит стопроцентным результатом

00:30

СМИ сообщили, что Земфира стала гражданкой Франции

00:13

"Точно произойдет": астролог спрогнозировал прорыв ВСУ в Крым и назвал датуВидео

31 мая, среда
23:43

Всемирно известная певица созналась в аутизме

23:33

"Убивали евреев и поляков": Миланович оскандалился из-за лозунга "Слава Украине"Видео

23:31

Зачем 2 июня пересчитывать все деньги в доме: приметы и что нельзя делатьВидео

23:15

Корректировщица Волочкова снова в деле: балерина сдала Джигурду

23:02

Скандальному экс-главе Верховного Суда Князеву уменьшили залог и оставили под стражей

22:44

В лучших традициях девяностых: Бужинская показала, как выглядела в 14 лет

22:21

Зрительный обман: только гений заметит лодочника на самой сложной оптической иллюзии

22:11

Ракеты и боеприпасы для Patriot: США объявили о новой помощи для УкраиныВидео

22:09

"Ордер на арест": Путин сидит в РФ и не поедет на инаугурацию Эрдогана

21:56

Чорновил назвал невесту Да Винчи "подолигархической шмарой": соцсети возмущены

Реклама
21:06

"Хочется верить в сильную армию": Анастасия Волочкова стала корректировщицей ВСУВидео

20:39

"Путин оживил мертвый мозг НАТО электрошоком": Макрон шокировал заявлением о президенте РФВидео

20:15

5 вещей, которые нельзя делать перед дорогой: неудачи будут идти по пятам

19:46

Затишья нет, враг палит из артиллерии: Маляр рассказала об ожесточенных боях за БахмутВидео

19:41

Верка Сердючка с Мамой погрызлись в киевском метроВидео

19:26

"Важные вопросы": Зеленский неожиданно провел срочную Ставку в ОдессеВидео

19:22

"Могут запустить ракеты и дроны": Гуменюк рассказала о новом ракетном ударе РФВидео

19:20

Битва за Бахмут: почему это ловушка для русских?мнение

19:17

Как избавиться от мух в доме: cредства-спасение от назойливого жужжания и заразы

18:37

Что должно быть в машине летом: на случай жары и непредвиденных ситуацийВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Война с Россией
Распад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за Бахмут
Персоны
Владимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять