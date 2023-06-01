Чрезвычайно сложная загадка: нужно найти кольцо среди часов за 15 секунд

На картинке изображены десятки часов, и где-то среди них есть одно кольцо. Чтобы найти его, придется проявить недюжинную внимательность.

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Нужно найти кольцо среди часов за 15 секунд/ Jagran Josh, ua.depositphotos.com

Головоломки дают возможность держать свой мозг в тонусе. Поэтому если у вас есть несколько свободных минут во время перерыва на работе или во время отдыха после тяжелого рабочего дня, то почему бы не провести это время с пользой для себя?! Следующая головоломка заставит собрать воедино всю свою внимательность, ведь нужно будет найти кольцо среди часов.

На рисунке мы видим десятки разных часов – от настенных до маленьких наручных. И где-то среди них "спряталось" кольцо, пишет Mirror. Проверьте себя, удастся ли вам его найти за ограниченное время – 15 секунд.

Часы расположены на фиолетовом фоне. На первый взгляд кажется, что такой контрастный фон должен помочь в выполнении задачи, ведь на этом фоне будет лучше видно кольцо. Но на самом деле не всё так просто.

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Во время поиска попробуйте уложиться в указанный промежуток времени, но не расстраивайтесь, если у вас на эту задачу уйдет больше времени, ведь эта загадка не такая уж и легкая.

Когда найдете кольцо, можете также предложить разгадать эту загадку своим родным и друзьям – скорее всего они также будут не прочь проверить свою внимательность и сообразительность.

Нужно найти кольцо среди часов за 15 секунд/ Jagran Josh

Если вам не удается найти нужный предмет, даем небольшую подсказку – обратите внимание на левый нижний угол картинки и старайтесь искать не между часами, а на часах.

Правильный ответ мы оставляем внизу.

Кольцо в левом нижнем углу картинки/ Jagran Josh

Ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно найти на рисунке 15 котов. На задание дается всего 11 секунд. Зверьки спрятались в гостиной, и найти их будет непросто.

Также ранее мы рассказывали о головоломке, в которой нужно за 10 секунд найти число на картинке. Чтобы отыскать его, придется применить всю свою внимательность.

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