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Чрезвычайно сложная загадка: мало кому удастся найти число 67 за 12 секунд

Алёна Воронина
12 июня 2023, 13:09 обновлено 12 июня, 13:09
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В море чисел у кого-угодно начнут разбегаться глаза. Даже не думайте, что будет легко найти нужное число среди множества других.
Девушка, головоломка
Нужно найти число 67 за 12 секунд/ ua.depositphotos.com, latestnews.fresherslive.com

Уверены ли вы в своей внимательности и умении быстро разгадывать различные загадки? Следующая головоломка даст возможность проверить, насколько быстро и точно вы замечаете даже незначительные детали. Если вы готовы бросить себе вызов, тогда – вперед.

Не забудьте положить возле себя секундомер, ведь придется следить, сколько времени вам понадобилось на выполнение задания. На разгадывание загадки дается всего 12 секунд, поэтому эта задача может стать настоящим сложным испытанием, пишет latestnews.fresherslive.com.

На картинке мы видим большое количество чисел 97, которые расположены в ряды и столбцы. На первый взгляд кажется, что кроме этих чисел больше ничего там нельзя увидеть. Но это обманчивое впечатление. Где-то на рисунке притаилось число 67, и его нужно найти на скорость.

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Для выполнения задания придется быть максимально внимательными, а еще – не отвлекаться ни на что другое. Просто включите секундомер или таймер и начинайте разгадывать загадку. Поверьте, максимальная концентрация – это именно то, что сейчас нужно.

Не расстраивайтесь, если вам не удалось найти число 67 за 12 секунд. В таком случае просто выделите себе больше времени и начните выполнять задания снова. Не стоит опускать руки – продолжайте работать над заданием, и всё обязательно получится.

Головоломка
Мало кому удастся найти число 67 за 12 секунд/ latestnews.fresherslive.com

Если вам не удается найти нужное число, оставляем небольшую подсказку – обратите внимание на правый верхний угол картинки.

Правильный ответ мы оставили внизу.

Головоломка
Число 67 – в правом верхнем углу/ latestnews.fresherslive.com

Ранее мы рассказывали о головоломке, в которой нужно было найти вора в больнице. На это дается всего 8 секунд. Не каждому удастся найти правильный ответ за такой короткий промежуток времени.

Также ранее мы рассказывали о головоломке на скорость, в которой нужно найти число 264 среди большого количества чисел 254 всего за 3 секунды. Сложная загадка может запутать даже самых сообразительных, ведь среди такого количества чисел будет трудно заметить одно, которое отличается.

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