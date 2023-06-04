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Чрезвычайно сложная оптическая иллюзия: нужно найти пчелу на цветах за 8 секунд

Алёна Воронина
4 июня 2023, 18:39 обновлено 4 июня, 18:41
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Летняя загадка способна запутать даже самых внимательных. Лишь единицы смогут заметить насекомое среди цветочного разнообразия.
Девушка, головоломка
Нужно найти пчелу на цветах за 8 секунд/ ua.depositphotos.com, Swift Direct Blinds

Ежедневное решение головоломок и оптических иллюзий может значительно улучшить умственные способности каждого человека. Уже через несколько дней выполнения таких упражнений для мозга вы заметите, насколько острее станет ваше мышление. Достаточно будет уделять этому даже несколько минут в день. Следующая оптическая иллюзия станет настоящим вызовом – нужно будет найти пчелу на цветах. Готовы ли вы бросить себе этот вызов?

На выполнение задания дается всего 8 секунд, что делает его еще более сложным, пишет Insider.

На картинке мы видим много разных цветов. Они расположены плотным "покрывалом" и так и манят своей разноцветностью. Картинку заполонили белые, желтые, оранжевые, розовые, красные и другие цвета.

видео дня

Такое многообразие цветов не могло не привлечь извечных их друзей – пчел. Одна пчела притаилась на картинке. И именно ее нужно найти за 8 секунд.

Попробуйте разгадать эту загадку за указанное время. Но не расстраивайтесь, если не удается так быстро это сделать. Просто дайте себе больше времени и продолжайте поиски.

Головоломка
Нужно найти пчелу на цветах за 8 секунд/ Swift Direct Blinds

Когда справитесь с загадкой, можете предложить ее для своих родных и друзей – скорее всего, они также будут не прочь проверить свою внимательность и быстроту мышления. А потом можно будет сравнить время, за которое вы все выполнили задание, и определить победителя, который быстрее всего справится.

Правильный ответ мы оставляем внизу.

Головоломка
Пчела сидит на желтом цветке/ Swift Direct Blinds

Ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно найти волка среди енотов за 5 секунд. Задача окажется сложнее, чем можно представить. Незваного зверька едва-едва можно заметить среди других зверюшек.

Также ранее мы рассказывали о сложной оптической иллюзии, в которой нужно найти балерину среди фламинго за 5 секунд. Лишь немногие смогут очень быстро заметить девочку-танцовщицу среди большого количества фламинго.

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