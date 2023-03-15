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Почему от кофе "разрывается" голова: невролог назвала 5 основных причин

15 марта 2023, 04:55
Головная боль может появиться не только от большого количества выпитого кофе, но и из-за отсутствия кофеина.
кофе, головная боль
Почему может быть плохо от кофе / Коллаж фото pexels.com, ua.depositphotos.com

Кофе - напиток без которого огромное количество людей просто не представляет свою жизнь. Прогулка, перерыв на работе, утренний ритуал, часть заказа в ресторане - это лишь небольшой процент того, где вы можете выпить кофе.

Однако далеко не всегда этот напиток может помочь получить бодрость и энергию. Нередко от кофе может возникнуть невыносимая головная боль. При этом неприятное ощущение может появиться не только после выпитого напитка, но и из-за отсутствия кофеина в организме.

Украинский врач-невролог Ольга Глинская назвала 5 основных причин, из-за которых от кофе может начать болеть голова.

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Что такое кофеин

Кофеин - мощный стимулятор и активатор нервной системы. После его попадания в организме возникает нервное возбуждение, а в крови повышается уровень гормонов стресса - адреналина, норадреналина, кортизола.

Считается, что кофеин способен бороться с усталостью и повышать концентрацию человека. Его воздействие начинается через 15 минут и может длиться до 6 часов.

Кофеин содержится не только в кофейных напитках, но и в Кока-Коле, энергетических напитках, чае и черном шоколаде.

Почему болит голова от кофе

От кофе может появиться головная боль в виде неприятных ощущений за глазами. Человек может чувствовать сжатие.

Всего есть 5 основных причин:

  • повышенная чувствительность к кофеину;
  • чрезмерное употребление кофеина;
  • аллергия на кофеин;
  • отказ от кофеина (боль может возникнуть даже из-за снижения дозы на 30 мг);
  • резкое увеличение или уменьшение количества выпитого кофе.

Под резким изменением количества выпитого кофе следует понимать: вы привыкли пить ежедневно 2 кружки кофе, но выпили 4 кружки или вообще ни одной. Подобные случаи организм воспринимает резко и может вызвать головную боль. Из-за резкого отказа от кофе головная боль может оставаться несколько дней.

Невролог также обращает внимание на то, что головная боль и тошнота могут появиться даже после выпитого напитка натощак. К тому же это может зависеть и от сорта кофе.

"Робуста может чаще вызывать головную боль", - пишет Глинская в комментариях.

Ранее Главред рассказывал, какие сиропы лучше всего сочетаются с кофе.

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