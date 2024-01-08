УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Почему в некоторых сырах есть дыры: сыровары раскрыли секрет

Юлия Закрепа
8 января 2024, 21:12
Узнайте, почему ваш любимый сыр имеет дырявый вид и как это связано с процессом доения.
Почему в некоторых сырах есть дыры: сыровары раскрыли секрет
Почему сыр имеет дырки / коллаж: Главред, фото : ua.depositphotos.com, скриншот: видео Youtube

Если вы поклонник старых сортов, вы узнаете швейцарский сыр издалека благодаря его характерному внешнему виду. Однако, мало кто догадывается, почему он так выглядит.

Альпийский сыр, родом из Швейцарии, иногда выглядит так, как будто его съели наполовину. Оказывается, дыры на самом деле называются "глазами", передает издание Mirror.

Известно, что именно пузырьки углекислого газа, которые образуются в процессе производства, придают сыру дырки. Propionibacterium shermanii - это тип бактерий, которые обычно встречаются в сене, травах и почве, поэтому им удается проникать в сырое молоко во время доения коров.

видео дня

"Процесс пастеризации убивает бактерии в молоке, в том числе бактерии, поэтому, если пастеризованное молоко используется для сыров, сыроделы добавляют немного, чтобы сформировать "глаза". После того, как сыр будет изготовлен и рассолен, блоки помещаются в теплые помещения, что помогает бактериям вырабатывать углекислый газ, а также поддерживает правильную консистенцию сыра", - рассказал эксперт.

Кстати, чтобы сыр был классифицирован как традиционный швейцарский, он должен быть выдержан минимум 60 дней.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
сыр лайфхак интересные новости
Реклама

Главное за день

"Удар по Москве": ГУР получило секретные важные документы РФ на $1,5 мдрд

"Удар по Москве": ГУР получило секретные важные документы РФ на $1,5 мдрд

21:19 Украина
Помощь на $61 млрд: Кулеба раскрыл сценарий Украины без денег США

Помощь на $61 млрд: Кулеба раскрыл сценарий Украины без денег США

21:10 Политика
Враг уменьшил количество обстрелов на Авдеевском направлении: в ВСУ назвали причину

Враг уменьшил количество обстрелов на Авдеевском направлении: в ВСУ назвали причину

20:49 Украина
Все главные новости

Последние новости

21:37

23-летняя "Русалочка" Холли Бейли родила первенца

21:19

"Удар по Москве": ГУР получило секретные важные документы РФ на $1,5 мдрд

21:12

Почему в некоторых сырах есть дыры: сыровары раскрыли секрет

21:10

Помощь на $61 млрд: Кулеба раскрыл сценарий Украины без денег США

21:01

Вы наверняка их не убираете: эксперт по уборке рассказала про самые грязные места в доме, которые люди пропускают во время уборки

Из-за войны КНДР и Южной Кореи у Украины будут проблемы с боеприпасами - Виталий КуликИз-за войны КНДР и Южной Кореи у Украины будут проблемы с боеприпасами - Виталий Кулик
20:49

Враг уменьшил количество обстрелов на Авдеевском направлении: в ВСУ назвали причину

19:58

Почему кошки бросают вещи на пол: ответ вас удивит

19:43

Комитет ВР принял решение по законопроекту о мобилизации: нардеп раскрыл детали

19:37

Заморозка войны и переговоры с Россией: Кулеба раскрыл диалог Киева с Западом

Реклама
19:33

Мэр Кличко разделил имущество с экс-супругой: что досталось Наталье Егоровой

19:30

Очень жесткий мороз и штормовое предупреждение: прогноз погоды на 9 января

19:18

Что можно сделать, чтобы запустить желудок в домашних условиях

19:15

Лунный календарь 9 января: день, когда исполняются самые тайные желания

19:10

Как россияне готовили новый ракетный удар по Украинемнение

18:37

Гуру уборки поделилась волшебным средством для ванной, которое поможет удалить стойкие пятна от кофе

18:27

С руками в крови: Кацурина показала злободневную "романтику" с Дантесом

18:17

Польша угрожает заблокировать беспошлинную торговлю Украины с ЕС

18:15

Как избавиться от натоптышей в домашних условиях: одно средство работает безотказно

18:00

Микроволновка не нужна: как размягчить масло за минуту

17:57

Наступление россиян на Харьков: экс-командир "Айдара" прокомментировал действия врага

Реклама
17:51

Украинцам за долги смогут отключать свет: Кабмин отменил мораторий

17:48

Ведущий "Золотого глобуса" на весь мир поиздевался над принцем Гарри и Меган Маркл

17:28

Только самый внимательный найдет ошибку на картинке за 8 секунд: загадка для сообразительных

17:25

Будет ли война между КНДР и Южной Кореей: эксперт сделал прогноз

17:16

Украинцы смогут получить почти 10 тысяч гривен "зимней" помощи: все подробности

17:04

Ситуация ухудшилась: в ВСУ рассказали о боях на Горловском направлении

17:02

Экс-командир "Айдара" раскрыл потери Украины в войне с Россией

16:47

Фальшивку видно сразу: как можно проверить гривны на подлинность

16:37

Умер известный футболист сборной Украины и "Днепра"

16:29

Кто может выехать из Украины в военное время: кого из мужчин выпускают за границуВидео

16:25

От этого салата все гости ахнут: рецепт нашумевшего блюдаВидео

16:23

Есть дома у каждого: врачи назвали напиток, который поможет избавиться от прыщей

16:12

Поздно пить боржоми: перепуганный Киркоров решил откупиться за "голую" вечеринку

16:08

Придут беды и финансовые трудности: что нельзя делать 9 января

15:56

Украина способна победить Россию: в Foreign Policy назвали сценарий для ВСУ

15:55

"Под завалами могут быть люди": РФ сбросила бомбы на многоэтажки в Рубежном

15:54

Ракетные удары по Крыму: Гуменюк рассказала о новых решениях оккупантов

15:49

Украине не будет хватать оружия и боеприпасов в случае войны между КНДР и Южной Кореей – Кулик

14:59

Китай готовится бросить вызов США и начать новую войну: эксперт раскрыл детали

14:59

США готовят соглашение, которое разблокирует десятки миллиардов для помощи Украине - Politico

Реклама
14:49

Путин устроил шантаж НАТО из-за Украины: в Беларуси развернуто ядерное оружие – WSJ

14:46

Сергей Стерненко. Россияне гордятся ракетной атакой и продолжают мерзнутьВидеоблоги

14:44

Когда в Украину придет потепление: синоптик назвала дату

14:32

39-летняя участница Холостяка-12 рассекретила пол будущего ребенка

14:18

От чего помогает чай с ромашкой: неожиданная польза, о которой мало кто знает

14:14

В Воздушных силах объяснили, почему ПВО удалось сбить лишь 18 ракет из 51

13:51

Было всего 23 года: во время выполнения боевого задания погиб украинский летчик

13:37

Для чего нужно есть морскую капусту: ответ удивит даже опытных гурмановВидео

13:36

Нужен обычный нож: как понять, что куриное мясо испорчено

13:08

Гороскоп на завтра 9 января: Скорпиону - разлад в семье, Козерогу - гнев жены

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп таро
Война с Россией
Деоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружие
Персоны
Алексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять