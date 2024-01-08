Почему в некоторых сырах есть дыры: сыровары раскрыли секрет

Узнайте, почему ваш любимый сыр имеет дырявый вид и как это связано с процессом доения.

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Почему сыр имеет дырки / коллаж: Главред, фото : ua.depositphotos.com, скриншот: видео Youtube

Если вы поклонник старых сортов, вы узнаете швейцарский сыр издалека благодаря его характерному внешнему виду. Однако, мало кто догадывается, почему он так выглядит.

Альпийский сыр, родом из Швейцарии, иногда выглядит так, как будто его съели наполовину. Оказывается, дыры на самом деле называются "глазами", передает издание Mirror.

Известно, что именно пузырьки углекислого газа, которые образуются в процессе производства, придают сыру дырки. Propionibacterium shermanii - это тип бактерий, которые обычно встречаются в сене, травах и почве, поэтому им удается проникать в сырое молоко во время доения коров.

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"Процесс пастеризации убивает бактерии в молоке, в том числе бактерии, поэтому, если пастеризованное молоко используется для сыров, сыроделы добавляют немного, чтобы сформировать "глаза". После того, как сыр будет изготовлен и рассолен, блоки помещаются в теплые помещения, что помогает бактериям вырабатывать углекислый газ, а также поддерживает правильную консистенцию сыра", - рассказал эксперт.

Кстати, чтобы сыр был классифицирован как традиционный швейцарский, он должен быть выдержан минимум 60 дней.

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