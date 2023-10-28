Почему у кошек сухой нос: как понять, что у животного температура

Что значит, если у кошки очень мокрый нос - не спешите пугаться и везти любимца к ветеринару, стоит разобраться.

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Почему у кошки постоянно сухой нос / коллаж: Главред, фото : pexels.com

Какой нос должен быть у кот влажный или сухой - многие не понимают, почему у животного могут быть такие симптомы. Сухой носик у кота может означать начало болезни, или же наоборот - нормальное и естественное состояние. Ветеринар Лидия Лободина в своем блоге в Instagram помогла разобраться, что означают определенные симптомы, ведь животное не может сказать о своем самочувствии.

Почему у кошек мокрый нос

В носу котов спрятаны специальные железы, которые и выделяют слизь. Ваш любимец за счет влажного носика лучше различает запахи. Он становится хищником у которого обостряется обоняние. Мокрый нос помогает животному понять направление ветра и ловче поймать добычу. Кстати, в жару влажный нос и подушечки на лапках отвечают за температуру тела, ведь так кот охлаждается с помощью них.

У кошки сухой нос и она постоянно спит

Ветеринар советует обращать внимание на здоровье домашних любимцев. В помощи станет их носик. Если вы заметили, что он пересушен и образовались мелкие трещинки или корочки - это может означать, что у вашей кошки есть определенные проблемы с кожей. Тогда следует отвезти животное на осмотр к ветеринарному врачу.

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Одним из признаков сухого носа у кошек является недостаточное увлажнение, если животное долгое время болеет. При осмотре носика обратите внимание, есть ли выделения - они должны быть прозрачными. Если заметили нестандартные выделения и они пенятся, плотные, имеют желтоватый, зеленоватый или черный цвет, то стоит срочно отвезти кота на осмотр к ветеринару.

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