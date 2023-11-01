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Почему нельзя занимать деньги вечером: как правильно давать в долг

Юлия Куришко
1 ноября 2023, 16:52обновлено 1 ноября, 17:29
Когда нельзя занимать деньги и как стоит правильно использовать деньги в вечернее время суток - читайте полезные советы.
Почему нельзя занимать деньги вечером: как правильно давать в долг
Когда нельзя занимать деньги / коллаж: Главред, фото : pexels.com, ua.depositphotos.com

Почему нельзя считать деньги на ночь и когда лучше брать и возвращать долги. В древности люди считали, что деньги - это очень важная тема. Поэтому и занимать взаймы никому не нравится. Иногда бывает так, что деньги не возвращают, однако Главред собрал советы, которых стоит придерживаться, чтобы долги всегда возвращали.

Можно ли давать деньги в долг вечером

Наши предки считали, что вечером и ночью начинают действовать нечистые силы и они пытаются навредить людям. Поэтому стоит избегать вечерних одалживаний денег, ведь это негативно отразится на финансовом состоянии семьи, а деньги в дальнейшем могут просто вытекать.

Стоит помнить, что ни в коем случае нельзя одалживать средства человеку, который хочет отдать предыдущий долг. Так можно получить еще и денежные проблемы должника.

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Какой день недели нельзя занимать деньги

Считается, что никогда нельзя занимать деньги во время Великого поста, на Крещение и другие сильные церковные праздники. В народе бытует мнение, что если в такой церковный день одолжить деньги, то должники их никогда не вернут.

Также нельзя занимать деньги в воскресенье, ведь в этот день проводится церковная служба.

Нельзя давать деньги в долг во вторник - этот день плох для решения любых финансовых вопросов. Поэтому лучше отказаться и одолжить в более благоприятный день - среду.

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