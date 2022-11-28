Почему нельзя носить деньги в кармане или как притянуть к себе бедность

Почему нельзя класть деньги в карман / Коллаж фото ua.depositphotos.com

Наверняка у каждого в жизни были случаи, когда деньги просто засовываешь в карман, а не в кошелек. Конечно, это легче, ведь не надо тратить время на то, чтобы купюры разровнять, открыть и закрыть кошелек. А если в руках еще полно пакетов или вещей, то карманы значительно облегчают дело.

Однако если вы пришли в магазин и вам нужно рассчитаться, то скручены в кармане купюры будет неудобно доставать, к тому же они могут случайно разорваться. А если в кармане оказалась дырка, то вы рискуете вообще остаться без них.

Также считается, что кое-как скрученные купюры показывает, что их владелец небрежно к ним относится.

Но оказывается, что все это влияет не только на удобство, но и на материальный достаток человека.

Ни для кого не секрет, что деньги любят порядок. Такое отношение к наличности может спровоцировать банкротство.

Как правильно хранить деньги

Считается, что деньги не должны лежать на одном месте, они должны "работать". Если купюры постоянно находятся в обращении, то их количество начинает увеличиваться. Если вы носите деньги с собой, то лучше класть их в кошелек, чтобы каждая купюра ровно лежала. Монеты лучше класть в отдельно выделенное место.

Если вы храните деньги дома, то лучше их не оставлять вблизи входной двери. Дело в том, что через коридор проходит негативная энергетика, а деньги ее не любят. Также нежелательно их хранить в спальне, потому что там место отдыха, а купюрам не нужно отдыхать.

Лучше всего будет, если вы будете хранить деньги в сейфе или специальной шкатулке. Место расположения лучше выбрать в кабинете.

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