Почему самолеты не летают над Тихим океаном: 6 секретов авиаперелетов

Почему самолеты не летают над Антарктидой и над Тихим океаном - Главред собрал интересные факты.

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Почему самолеты не летают над Индийским океаном / коллаж: Главред, фото : ua.depositphotos.com

Почему самолеты не летают прямой, ведь так они могли бы быстрее добраться до цели. Однако, стоит объяснить, что каждый самолет имеет свой маршрут и передвигается специальными трассами в воздухе. Двигаются они от одной точки к другой. По визуальным данным маршрут самолетов кажется дугой, если точнее, то траектория движения имеет изогнутый вид. Все очень просто - Земля круглая, а на экране карта имеет плоский вид.

Можно ли летать через Тихий океан

Бесконечное пространство Тихого океана простирается от побережья Северной и Южной Америки до берегов Австралии и Евразии. Общая площадь составляет половину всей водной плоскости на планете Земля. Тихий океан омывает пять материков. Однако, маршруты над Тихим океаном все же прокладывают. В интернете можно посмотреть маршруты, которые существуют и прокладываются.

Почему самолет не летит над океаном

Прежде всего перелеты над Тихим океаном опасны для пассажиров из-за их огромной дальности. В случае аварии над океаном, это может иметь страшные последствия, иногда могут быть и жертвы. Экипаж самолета должен совершить опасную посадку на воду. Из-за такой экстремальной опасности маршруты самолетов составляют так, чтобы они большую часть полета двигались над землей.

Кривизна Земли на карте может показать, что рейс из Лос-Анджелеса в Сингапур должен проходить только над океаном. Однако, карта всего лишь проекция и она имеет существенные искажения. На самом деле короткий путь для самолета должен проходить по дуге. В таком случае дуга существенно отклонится на север, где будет проходить вдоль побережья США, над Аляской, Японией, Кореей и Китаем.

Мало кто знает, но в мире существуют места на карте, где запрещены перелеты. Ярким примером являются Гималаи, ведь там высота системы гор достигает около 6 км над уровнем моря. И чтобы пассажиры могли дышать самостоятельно, то пилот должен опустить самолет до 3 км.

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