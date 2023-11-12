Мужчина поделился гениальным методом, как очистить автомобиль с помощью лимона

Автомобильный эксперт поделился бюджетным лайфхаком, благодаря которому весь ваш автомобиль будет сверкать чистотой всего за несколько секунд и совсем недорого. Эксперт пояснил, что для того, чтобы ваш автомобиль был в безупречном состоянии внутри и снаружи, понадобится половина лимона и немного соды, передает издание Mirror.
"Всего с половиной лимона, пищевой содой и тряпкой вы сможете сохранить как салон, так и внешний вид вашего автомобиля чистым и без запаха. Кислый лимон и пищевая сода творят чудеса, очищая фары от грязи. Это простой, экономный и эффективный способ, чтобы внешний вид вашего автомобиля оставался в идеальном состоянии", - советует эксперт.
Чтобы иметь безопасную езду на дороге, то стоит обеспечить безопасную видимость. Поэтому нужно очистить фары, чтобы иметь четкий обзор дороги.
Для очистки фар стоит сделать специальную пасту: выжать сок лимона и добавить несколько ложек соды. Эту смесь намазать на ткань и протирать нужный участок, а затем сполоснуть водой авто.
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