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США без Байдена: дипломат рассказал, чего ждать Украине с новым президентом Америки

Юлия Куришко
1 мая 2023, 12:28 обновлено 1 мая, 13:07
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Дипломат Богдан Яременко рассказал, что будет с поддержкой и помощью в Украине, если после выборов в США сменится президент.
США без Байдена: дипломат рассказал, чего ждать Украине с новым президентом Америки
Повлияет ли смена президента США на Украину / Фото: Главред, Википедия,

Недавно в Вашингтоне представили двухпартийный проект резолюции нижней палаты представителей США "о позиции Палаты представителей относительно условий победы Украины". Этим документом политика администрации Белого дома будет направлена на достижение победы Украины.

В интервью Главреду народный депутат и руководитель Фонда Майдан иностранных дел Богданом Яременко ответил на вопросы, которые интересуют не только политиков, но и всех украинцев в сотрудничестве и помощи США Украине. Самый главный вопрос повлияет ли смена президента США на курс помощи Украине?

Яременко отметил, что пока на своих местах будут те конгрессмены и большинство, которое проголосовало за это (помощь и поддержку Украине), они соглашаются, что на период, пока они являются представителями американского народа в высшем законодательном органе власти, они будут поддерживать такую политику.

видео дня

"Что будет в случае, если президент изменится – более сложный вопрос. То есть нам надо дождаться результатов выборов. Президент Джозеф Байден заявил о своем желании баллотироваться, но будет ли он номинирован Демократической партией США, выиграет ли он выборы, если все это сложится? Мы можем предсказать, что политика не сильно изменится по сравнению с политикой, которую мы имели до сегодняшнего дня. Поэтому мы можем рассчитывать на такую форму поддержки и в дальнейшем", - отметил народный депутат.

Если что-то изменится в Конгрессе США, то, соответственно, будут сформулированы новые принципы. Яременко отметил, если Конгресс останется в том же составе, то будет поддерживать ту политику, которую США сейчас задекларировали.

"Это звучит так. Но я так долго говорю, потому что ваш вопрос об обеспечении самой быстрой победы может прозвучать так, что конгрессмены подгоняют нас быстро наступать. Но я не принимаю это решение таким образом. Здесь наоборот речь идет о том, что как бы ни развивались события, поддержка будет", - добавил депутат.

Смотрите видео о том, что депутат Богдан Яременко думает по поводу смены президента США и как это повлияет на помощь Украине:

Помощь Украине от США

Напомним, что недавно в Вашингтоне представили двухпартийный проект резолюции нижней палаты представителей США"о позиции Палаты представителей относительно условий победы Украины". В документе вынесли и подчеркнули на необходимых пунктах, что Палата представителей США.

Принятая резолюция означает, что Украине танки и самолеты будут давать быстрее. Такой документ является политическим обязательством американского Конгресса поддерживать ту политику администрации Белого дома, которая будет направлена на достижение конкретного результата-победы Украины в войне

Стоит добавить, что американские боевые танки Abrams доставят в Украину в конце 2023 года или даже в начале 2024-го. Украинская армия получит эту технику не из запасов Пентагона. США используют для этого программу USAI, то есть закупит танки Abrams в промышленности.

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