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Чистый воздух снижает вероятность смертельного заболевания на 26% - ученые

30 июля 2021, 13:29

Авторы исследования изучили эффект уменьшения содержания диоксида азота.

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NO2 с течением времени снизило вероятность развития деменции более чем на четверть / 1zoom.ru

Согласно новому многообещающему анализу научных исследований, представленных сегодня, сокращение загрязнения воздуха может стать ключом к предотвращению деменции.

Исследователи из чикагской некоммерческой ассоциации Alzheimer's Association подробно излагают три документа, которые заставляют правительства очищать наш воздух и помогают снизить уровень изнурительного состояния.

Авторы исследования изучили эффект уменьшения содержания диоксида азота (NO2) и твердых частиц диаметром 2,5 микрометра или меньше - около 3% диаметра человеческого волоса - известных как PM2,5, пишет The Daily Mail.

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В одном исследовании снижение уровня NO2 с течением времени снизило вероятность развития деменции более чем на четверть - до 26 процентов.

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При вдыхании считается, что микроскопические частицы загрязненного воздуха попадают в кровоток и попадают в мозг, где вызывают воспаление - проблему, которая может быть триггером деменции.

Но необходимы дополнительные исследования, чтобы выяснить, как именно воздействие загрязнения воздуха может вызывать различные состояния деменции, включая болезнь Альцгеймера.

О новом анализе сообщается на Международной конференции Ассоциации Альцгеймера (AAIC) 2021, которая проводится в Денвере и транслируется в прямом эфире в Интернете.

"В течение некоторого времени мы знали, что загрязнение воздуха вредно для нашего мозга и общего состояния здоровья, в том числе связано с накоплением амилоида в мозге", - сказала Клэр Секстон, директор научных программ и информационно-пропагандистской работы в Ассоциации Альцгеймера.

"Но что интересно, сейчас мы видим данные, показывающие, что улучшение качества воздуха может фактически снизить риск деменции. Эти данные демонстрируют важность политики и действий федеральных и местных органов власти, а также предприятий, направленных на сокращение выбросов в атмосферу".

PM2,5 могут легко попасть в легкие, а затем в кровоток и в основном возникают при сжигании угля, дровяных печах, лесных пожарах, дымовых трубах и других человеческих процессах, связанных с горением.

Между тем, NO2, который в основном возникает из выбросов автомобильного транспорта, повреждает клетки иммунной системы в легких и вызывает повышенную восприимчивость к респираторным инфекциям. Это может сделать астматиков более чувствительными к аллергенам.

Предыдущие отчеты связывали длительное воздействие загрязнения воздуха с накоплением бета-амилоидных бляшек, что является причиной болезни Альцгеймера, одной из форм деменции.

Но сегодняшнее объявление знаменует собой первое накопленное свидетельство того, что сокращение загрязнения связано с более низким риском развития деменции от всех причин и болезни Альцгеймера.

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