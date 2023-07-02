Чисто, преданно и вечно: как понять, что собака по-настоящему любит вас

Нежные чувства собаки способны проявлять ко многим, но любовь к хозяину для питомца всегда выше, чем самая сладкая косточка.

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Как собаки показывают свою любовь / коллаж: Главред, фото: pexels.com

Как узнать, что собака вас любит? Каким бы умным ни был ваш питомец, прямого ответа он, увы, вам дать не сможет. Но показать свои нежные чувства поступками, рефлексами и привычками – вполне.

Главред расскажет, как будет на собачьем языке "я тебя люблю".

1. У собак прекрасно развитое обоняние, но вот в том, что касается, например, памяти на лица, они не очень сильны. "Своих" они обычно определяют по голосу и запаху. Поэтому высшими физическими проявлениями любви у пса являются ситуации, когда он признает хозяина визуально - на фото, по видеосвязи, за окном, когда нюх и слух не задействованы.

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2. После сытного приема пищи собаки в принципе приходят в благостное расположение духа. И не удивительно, что свое хорошее настроение они стремятся разделить с теми, кто им больше всего дорог, т.е. с хозяевами. Поэтому обеденные объятия и демонстрацию животика сразу после еды можно воспринимать, как маленькое признание в нежных чувствах.

Как собаки показывают свою любовь / pexels.com

3. Считается, что собака относится к хозяину, как ребенок к родителю. Дети, глядя своим мамам и папам в глаза, получают дозу окситоцина – одного из гормонов счастья. То же происходит и с четвероногими друзьями. Будьте уверены: если ваш питомец постоянно пытается установить с вами зрительный контакт, на прогулке часто оглядывается, ищет вас взглядом и "подмигивает", то вы завоевали его доверие на все сто.

4. Спасать своего хозяина и поднимать его настроение – обязанность каждого пса, который действительно ему предан. Он приходит к вам, если вам грустно: может со своей игрушкой, или начинает делать то, что раньше у вас вызывало смех, или просто ложится радом, максимально прижавшись – эмпатия у собак развита очень сильно, поэтому они всегда стремятся разделить грусть того, кто им дорог.

Как собаки показывают свою любовь / pexels.com

5. У собаки крайне мало способов проявить свою любовь к хозяину, но она все равно не может сдерживать чувств. Поэтому и хвост машет, как сумасшедший, и лапки сами пускаются в пляс. И поэтому собака приносит вам свою самую любимую игрушку. Не для того, чтобы похвастаться (ладно, ладно, не только для этого), но и чтобы показать, что ей ничего для вас не жалко.

6. Ваши вещи для собаки – тоже предмет обожания. Поэтому они и могут утащить что-то, что принадлежит вам, или спать на вашей кровати или одежде, когда вас нет рядом. Быть с вами везде и всегда – маленькая мечта даже самого большого пса, если он действительно вас любит.

Как собаки показывают свою любовь / pexels.com

7. Большинство собак легковозбудимы, поэтому махать хвостом и прыгать от радости они способны в принципе со всеми, кто им хоть немного симпатичен. Или с тем, кто почесал за ушком. Или просто обратил внимание и восхитился их мячиком. Тем не менее проявлением настоящей, глубокой любовь и привязанности можно считать, когда пес с вами быстро успокаивается. Он знает, что рядом с вами ему безопасно, поэтому можно не взаимодействовать 24/7, а просто находиться рядом. Хотя и в этом собакам часто сложно соблюдать границы: за любимым человеком они будут следовать куда угодно, причем буквально.

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