Чистка стиральной машины лимонной кислотой: хитрый секрет опытных домохозяек

Можно ли в стиральную машину сыпать лимонную кислоту - проверенный временем лайфхак.

Как почистить стиральную машину с лимоном / Pixabay, Yarmarok-priprav.com.ua

Стиральная машинка рано или поздно может преподнести неприятный сюрприз. Даже при аккуратном и бережном использовании появляется накипь, которая грозит заметно испортить белье и вещи. Зачастую это связано с качеством водопроводной воды, которую использует стиральная машинка.

Существует сразу несколько способов эффективной очистки стиральной машинки от накипи. При этом в Сети можно встретить немало рекомендаций, однако один – лайфхак как почистить стиральную машину, проверен многими.

Можно ли чистить стиральную машину лимонной кислотой

Многие говорят о том, что способ чистки стиралки лимонной кислотой реально работает и дают конкретные рекомендации.

Порядок действий:

Для чистки стиральной машинки понадобится 100-200 грамм лимонной кислоты;

Лимонная кислота засыпается в камеру для стирального порошка;

Выберите на пульте управления режим "Хлопок" и установите температуру 90 градусов;

Включите стиралку в сеть и нажмите кнопку "Старт".

Можно ли засыпать лимонную кислоту в барабан стиральной машины

С накипью, которая образуется на металлических поверхностях стиралки, может эффективно справляться кальций. Поэтому лимонная кислота является одним из самых простых и дешевых способов профилактики бытовых приборов. Стоит помнить и то, что "лимонка" станет эффективным средством очистки не только ТЭНа, но и барабана стиральной машины.

Почему нельзя засыпать лимонную кислоту в стиральную машину

При всех очевидных преимуществах использования лимонной кислоты для очистки стиральной машинки, не стоит забывать и о мерах предосторожности. Если не угадаешь с концентратом кислоты, то не вся накипь может раствориться, а ее хлопья могут забить слив и оказаться прямо на стиранных вещах. Вряд ли вы рассчитывали, что простая процедура чистки машинки может закончиться серьезной поломкой.

Как почистить стиральную машину уксусом

Еще один способ очистки стиральной машинки с помощью подручных средств, которые найдутся на любой кухне.

Порядок действий:

в отсек для порошка добавьте 4 стакана пищевого белого уксуса;

установите режим стирки с температурой в 90 градусов;

нажмите старт, а как только отсек с барабаном полностью заполнится водой, остановите процесс стирки и оставьте отстояться час;

после этого вы увидите, как уксус вывел накипь и осадок стиралки.

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