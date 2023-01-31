Чистка стиральной машины лимонной кислотой: хитрый секрет опытных домохозяек

Стиральная машинка рано или поздно может преподнести неприятный сюрприз. Даже при аккуратном и бережном использовании появляется накипь, которая грозит заметно испортить белье и вещи. Зачастую это связано с качеством водопроводной воды, которую использует стиральная машинка.
Существует сразу несколько способов эффективной очистки стиральной машинки от накипи. При этом в Сети можно встретить немало рекомендаций, однако один – лайфхак как почистить стиральную машину, проверен многими.
Можно ли чистить стиральную машину лимонной кислотой
Многие говорят о том, что способ чистки стиралки лимонной кислотой реально работает и дают конкретные рекомендации.
Порядок действий:
- Для чистки стиральной машинки понадобится 100-200 грамм лимонной кислоты;
- Лимонная кислота засыпается в камеру для стирального порошка;
- Выберите на пульте управления режим "Хлопок" и установите температуру 90 градусов;
- Включите стиралку в сеть и нажмите кнопку "Старт".
Можно ли засыпать лимонную кислоту в барабан стиральной машины
С накипью, которая образуется на металлических поверхностях стиралки, может эффективно справляться кальций. Поэтому лимонная кислота является одним из самых простых и дешевых способов профилактики бытовых приборов. Стоит помнить и то, что "лимонка" станет эффективным средством очистки не только ТЭНа, но и барабана стиральной машины.
Почему нельзя засыпать лимонную кислоту в стиральную машину
При всех очевидных преимуществах использования лимонной кислоты для очистки стиральной машинки, не стоит забывать и о мерах предосторожности. Если не угадаешь с концентратом кислоты, то не вся накипь может раствориться, а ее хлопья могут забить слив и оказаться прямо на стиранных вещах. Вряд ли вы рассчитывали, что простая процедура чистки машинки может закончиться серьезной поломкой.
Как почистить стиральную машину уксусом
Еще один способ очистки стиральной машинки с помощью подручных средств, которые найдутся на любой кухне.
Порядок действий:
- в отсек для порошка добавьте 4 стакана пищевого белого уксуса;
- установите режим стирки с температурой в 90 градусов;
- нажмите старт, а как только отсек с барабаном полностью заполнится водой, остановите процесс стирки и оставьте отстояться час;
- после этого вы увидите, как уксус вывел накипь и осадок стиралки.
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