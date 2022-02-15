Чистит стены и убирает пятна: как приготовить универсальное чистящее средство в домашних условиях

2 рецепта, которые пригодятся любой хозяйке.
Сильные химические растворы могут раздражать чувствительную кожу или выделять неприятные испарения, поэтому иногда лучше сделать безопасное моющее средство.
Универсальное чистящее средство
Ингридиенты:
- белый уксус;
- вода;
- цедра лимона;
- веточка розмарина.
Для начала смешайте воду и белый уксус в пропорциях 1:1. Затем налейте получившуюся смесь в пульверизатор, добавьте остальные ингредиенты, хорошенько потрясите и дайте настояться неделю.
Такое средство подойдёт для того, чтобы убрать разводы от воды, освежить мусорное ведро, избавиться от пятен на стенах и многого другого. Всё благодаря цедре лимона, которая не только дарит приятный запах, но и улучшает эффективность средства.
Средство для удаления пятен на одежде
Ингридиенты:
- средство для мытья посуды;
- перекись водорода (3-процентный раствор);
- пищевая сода.
Чтобы приготовить данное средство, смешайте моющее с перекисью водорода в пропорциях 1:2. Затем добавьте соду и перемешайте, чтобы получилась паста. Эту кашицу нужно нанести на пятно с обеих сторон и оставить на час. Далее эту вещь можно постирать.
Читайте также:
- Как очистить и восстановить замшу в домашних условиях
- Как очистить кухню от жира и убрать жирные пятна: 3 рецепта действенных средств
- Чайник, утюг и даже стиралку: как очистить любую технику от накипи
- Удаляем жир и нагар: как в домашних условиях очистить кастрюлю, сковородку и другую посуду