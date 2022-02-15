Чистит стены и убирает пятна: как приготовить универсальное чистящее средство в домашних условиях

Как приготовить чистящее средство в домашних условиях / pixabay

Сильные химические растворы могут раздражать чувствительную кожу или выделять неприятные испарения, поэтому иногда лучше сделать безопасное моющее средство.

Универсальное чистящее средство

Ингридиенты:

белый уксус;

вода;

цедра лимона;

веточка розмарина.

Для начала смешайте воду и белый уксус в пропорциях 1:1. Затем налейте получившуюся смесь в пульверизатор, добавьте остальные ингредиенты, хорошенько потрясите и дайте настояться неделю.

Такое средство подойдёт для того, чтобы убрать разводы от воды, освежить мусорное ведро, избавиться от пятен на стенах и многого другого. Всё благодаря цедре лимона, которая не только дарит приятный запах, но и улучшает эффективность средства.

Средство для удаления пятен на одежде

Ингридиенты:

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средство для мытья посуды;

перекись водорода (3-процентный раствор);

пищевая сода.

Чтобы приготовить данное средство, смешайте моющее с перекисью водорода в пропорциях 1:2. Затем добавьте соду и перемешайте, чтобы получилась паста. Эту кашицу нужно нанести на пятно с обеих сторон и оставить на час. Далее эту вещь можно постирать.

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