УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Чистит организм, укрепляет сосуды: в чем необычайная польза сливы и коварная опасность

9 июля 2022, 05:30

Слива улучшает обмен белками в организме, укрепляет сосуды. Обладает желчегонными свойствами.

еда_слива_сливы
Вред и польза от употребления сливы / 1zoom.ru

Слива – это сочный и очень полезный фрукт из семейства Розовых. Деревья не боятся морозов и могут плодоносить на протяжении 60 лет. Произошла слива после скрещения терновых и алычи, была окультурена в Средней Азии, позже постепенно распространилась по всей территории Европы. Необычайно ценят это дерево в Китае и Японии, - там даже существует поверие о пяти лепестках сливы, которые символизируют собой чистоту, знатность, счастье, долголетие и благополучие.

Слива при похудении

Слива содержит очень мало калорий, поэтому ее настоятельно рекомендуют есть при похудении, она ускоряет процесс жиросжигания. В плодах содержится много антиоксидантов, аскорбиновой кислоты, каротиноидов и витамина Е (необходим для кожи, волос, зрения), а также калий, железо, магний, витамины А, С, В, РР.

Чем полезна слива

Она улучшает обмен белками в организме, укрепляет сосуды. Обладает желчегонными свойствами, помогает выводить из организма лишнюю жидкость и соли. Антиоксиданты, которые входят в ее состав даже защищают организ человека от преждевременного нежелательного старения.

Как слива влияет на работу кишечника

Фрукт способствует улучшению работы кишечника, его регулярному очищению - это очень мягкое и деликатное слабительное, которое не имеет противопоказаний.

Сколько можно есть сливы в день

Медики рекомендуют в сезон каждый день съедать по 3-4 сливы.

Слива при беременности

Врачи утверждают, что сливы полезны даже во время беременности, ведь в них содержится колоссальное количество минералов и витаминов, которые важны для развития костей и тканей будущего чада.

Также не менее полезна и замороженная слива, ведь в ней сохраняется весь набор витаминов – компоты и отвары помогают справится с отеками, а также при воспалении почек и желчного пузыря.

Польза для женщин

Сливы независимо от окраса должны быть в рационе в период менопаузы. Мякоть этих фруктов можно использовать в составе пиллинговых масок для лица, которые хорошо очищают и подтягивают кожу.

Кому нельзя есть сливы

В первую очередь людям с гастритом, язвой желудка, колитом, а также при склонности к диарее. Осторожно нужно употреблять фрукт при наличии болезней почек, желчного пузыря, ведь есть риск возникновения резких приступов боли. Чрезмерное употребление может провести к расстройству желудка.


Читайте также:

беременность здоровье слива чернослив
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

05:30

Чистит организм, укрепляет сосуды: в чем необычайная польза сливы и коварная опасность

05:01

Женский гороскоп на неделю 11-17 июля: Девам – сплетни, Весам – тревожные сны, Козерогам – удачаВидео

04:30

Адская жара возвращается: синоптик предупредил украинцев и назвал датуВидео

04:02

Военный эксперт рассказал, пойдут ли ВСУ летом в контрнаступление

03:45

"Лютый треш": перетянутая корсетом Королева спела с сыном, пока Тарзан еле встал с корточекВидео

Реклама
03:10

Военный эксперт пояснил, почему русская армия поменяла технику ракетных ударов

02:40

Налетят проливные дожди и ударит холодина: синоптики анонсировали погодные аномалии в УкраинеВидео

02:05

Персик или нектарин: в чем польза фруктов и почему их нельзя есть людям с больным желудком

02:00

59-летняя Деми Мур шокировала фанатов снимками в купальнике

01:35

Помидоры поспеют за пару дней: как ускорить созревание томатов на грядкеВидео

01:22

Брэд Питт рассказал, что страдает необычайно редкой болезнью

00:51

Приметы на 9 июля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

00:28

Тайное свидание: Пугачева провела неожиданную встречу в Юрмале

08 июля, пятница
23:54

Уборка пыточных и нерабочий туалет: сын главы Запорожской РВА рассказал об ужасах плена

23:48

Виталий Козловский рассказал, как на 9 мая выступал в Москве

23:23

"Навешали россиянам, завалили танковую роту": Арестович рассказал об успехах ВСУВидео

23:22

У Собчак разглядели приличный беременный живот

23:03

Десантники из ВСУ "демилитаризировали" пять русских танков и захватили пленных

23:03

Защищая Украину от оккупантов погиб участник шоу Эксы Александр Стрыкаль

22:53

Российский музыкальный критик назвал российскую певицу, которая навсегда покинула РФ

Реклама
22:33

Россияне вербуют в тюрьмах зэков на войну с Украиной - ГеращенкоВидео

22:30

Не только HIMARS: Украина получит от США новый пакет военной помощиВидео

22:29

Олег Жданов. Мощный потенциал Украины в ракетостроенииВидеоблоги

22:15

Россия умерла, культура умерла: российский режиссер и драматург высказался о родине

22:13

Психологическая помощь в условиях войны: простые и важные советы экспертаВидео

21:48

Восстановление дорог: сколько нужно средств и что отстроят в первую очередьВидео

21:46

"Абсолютная чушь". Данилов опроверг слухи о конфликте Зеленского с ЗалужнымВидео

21:22

Молодая жена Макаревича на тропических островах показала, как выглядит через три месяца после родов

21:11

"Зачем мертвецу 300 тысяч рублей?": россияне активно "косят" от призыва в русскую армию - ReutersВидео

21:08

Огонь по центрам управления и складам: в ОП рассказали о переломе в войне с РФВидео

20:34

"Украинская ночь настанет - вас похоронит": партизаны передали мощный "привет" коллаборантам

20:31

Данилов допустил компромисс по возращению Крыма и напомнил о "развале России"Видео

20:10

Мобильную связь восстанавливают во время войны: стало известно, в каких условияхВидео

20:10

Приметы на 10 июля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

20:07

Начался отсчет времени: экстрасенс рассказал о сроках завершения войныВидео

20:03

Как помочь человеку пережить тяжелую утрату: советы психотерапевтаВидео

19:58

Россияне жалуются на безразличие Путина к огромным потерям в Украине - разведкаВидео

19:49

Штурм РФ захлебнулся: на Донбассе ВСУ "покрошили" оккупантов, у врага потериВидео

19:40

Последними в заложниках останутся белорусымнение

19:33

Умер основатель легендарной рок-группы Nazareth - гитарист и автор песен Мэнни ЧарлтонВидео

Реклама
19:29

В США экс-супруг жестоко лишил жизни украинку-патриотку: сиротами остались трое детей

19:10

"Ждать мы не будем": у Путина дерзко угрожают Литве из-за блокады КалининградаВидео

18:53

Морг завален телами оккупантов: новые детали удара ВСУ по позициям РФ в МелитополеВидео

18:50

Бывает, что обезьяна роняет гранату: мольфарка объяснила, чем опасны для мира разборки Путина с НАТОВидео

18:48

"Это уничтожит мир": генерал поведал, рискнет ли Путин применить ядерне оружиеВидео

18:25

Охота за носками ВСУ: оккупанты пробили новое дно и пожаловались на свои обноскиВидео

18:23

Гороскоп на завтра, 9 июля 2022: Ракам – удача, Весам – вещие сны, Козерогам – серьезная ссораВидео

18:09

Даша Астафьева сняла лифчик и порадовала фанатов соблазнительным образомВидео

17:59

Коп-предатель получил пулю: детали ликвидации коллаборанта на ХерсонщинеВидео

17:39

Евгения Гапчинская нарушила молчание: рассказала о муже в ВСУ и показала первую "военную" картину

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять