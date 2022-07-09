Чистит организм, укрепляет сосуды: в чем необычайная польза сливы и коварная опасность

Вред и польза от употребления сливы / 1zoom.ru

Слива – это сочный и очень полезный фрукт из семейства Розовых. Деревья не боятся морозов и могут плодоносить на протяжении 60 лет. Произошла слива после скрещения терновых и алычи, была окультурена в Средней Азии, позже постепенно распространилась по всей территории Европы. Необычайно ценят это дерево в Китае и Японии, - там даже существует поверие о пяти лепестках сливы, которые символизируют собой чистоту, знатность, счастье, долголетие и благополучие.

Слива при похудении

Слива содержит очень мало калорий, поэтому ее настоятельно рекомендуют есть при похудении, она ускоряет процесс жиросжигания. В плодах содержится много антиоксидантов, аскорбиновой кислоты, каротиноидов и витамина Е (необходим для кожи, волос, зрения), а также калий, железо, магний, витамины А, С, В, РР.

Чем полезна слива

Она улучшает обмен белками в организме, укрепляет сосуды. Обладает желчегонными свойствами, помогает выводить из организма лишнюю жидкость и соли. Антиоксиданты, которые входят в ее состав даже защищают организ человека от преждевременного нежелательного старения.

Как слива влияет на работу кишечника

Фрукт способствует улучшению работы кишечника, его регулярному очищению - это очень мягкое и деликатное слабительное, которое не имеет противопоказаний.

Сколько можно есть сливы в день

Медики рекомендуют в сезон каждый день съедать по 3-4 сливы.

Слива при беременности

Врачи утверждают, что сливы полезны даже во время беременности, ведь в них содержится колоссальное количество минералов и витаминов, которые важны для развития костей и тканей будущего чада.

Также не менее полезна и замороженная слива, ведь в ней сохраняется весь набор витаминов – компоты и отвары помогают справится с отеками, а также при воспалении почек и желчного пузыря.

Польза для женщин

Сливы независимо от окраса должны быть в рационе в период менопаузы. Мякоть этих фруктов можно использовать в составе пиллинговых масок для лица, которые хорошо очищают и подтягивают кожу.

Кому нельзя есть сливы

В первую очередь людям с гастритом, язвой желудка, колитом, а также при склонности к диарее. Осторожно нужно употреблять фрукт при наличии болезней почек, желчного пузыря, ведь есть риск возникновения резких приступов боли. Чрезмерное употребление может провести к расстройству желудка.



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