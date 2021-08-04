Чистильщик организма №1: в каком виде свекла максимально полезна и для кого она опасна

Свекла - польза и вред: в каком виде лучше всего есть свеклу / 1zoom.ru

Люди не раз слышали про уникальные свойства обычной свеклы.

Главная прелесть этого овоща – полезные свойства свеклы у вареной головки почти не теряют своих свойств. Даже после термической обработки свекла остается источником необходимых для полноценного питания витаминов, минералов, микроэлементов из таблицы Менделеева (начиная от калия и железа и заканчивая йодом и цезием).

Свеклу можно смело кушать хоть каждый день. Но есть свои нюансы.

Член Национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов, wellness-диетолог с медицинским образованием Татьяна Кихтеева в комментарии Главреду рассказала, в каком виде лучше всего употреблять свеклу и кому нельзя есть свеклу.

Что лечит свекла

Свекла усиливает перистальтику кишечника, имеет мочегонный и антипохмельный эффект. Ее рекомендуют:

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при запорах;

при ожирении (она регулирует жировой обмен);

при болезнях печени (препятствует накоплению в печени вредных веществ и жиров);

при гипертонии и атеросклерозе (она повышает кровяное давление);

во время беременности (в ней много фолиевой кислоты);

если есть проблемы со щитовидной железой (в ее состав входит йод).

Также существует гипотеза, что бетанин в составе свеклы способен задерживать развитие злокачественных опухолей.

В каком виде лучше всего есть свеклу

Кихтеева рекомендует есть свеклу в квашеном виде. Именно квашеная свекла – самая полезная для организма.

"Полезнее всего будет квашеная свекла, так как она сохранит весь свой витаминно-минеральный состав и после процессов ферментации еще будет и хорошей пищей для нашей микрофлоры. При варке свеклы разрушается клетчатка и повышается ее гликемический индекс, а сырая может раздражать слизистую желудка и кишечника, что нужно учитывать людям с проблемами ЖКТ", - уточнила диетолог.

И добавила, что сок из свеклы нужно обязательно разводить водой.

Вредные свойства свеклы: кому нельзя есть свеклу

Сырую свеклу нельзя употреблять при обострении воспалительных заболеваний желудочно-кишечного тракта и мочекаменной болезни, подчеркнула Кихтеева.

"При синдроме раздраженного кишечника свекла будет провоцировать газообразование, боли и нарушение стула. Также рекомендуется следить за количеством употребляемой свеклы людям с сахарным диабетом – из-за высокого содержания в ней сахаров", - предупредила эксперт.

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