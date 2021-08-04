УкрРус
  1. Главная
  3. Новости

Чистильщик организма №1: в каком виде свекла максимально полезна и для кого она опасна

4 августа 2021, 14:06

У свеклы есть как полезные, так и вредные свойства. Об этом стоит помнить всем, кто решил добавить этот овощ в свой рацион.

Свекла польза и вред в каком виде лучше всего есть свеклу
Свекла - польза и вред: в каком виде лучше всего есть свеклу / 1zoom.ru

Люди не раз слышали про уникальные свойства обычной свеклы.

Главная прелесть этого овоща – полезные свойства свеклы у вареной головки почти не теряют своих свойств. Даже после термической обработки свекла остается источником необходимых для полноценного питания витаминов, минералов, микроэлементов из таблицы Менделеева (начиная от калия и железа и заканчивая йодом и цезием).

Свеклу можно смело кушать хоть каждый день. Но есть свои нюансы.

Член Национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов, wellness-диетолог с медицинским образованием Татьяна Кихтеева в комментарии Главреду рассказала, в каком виде лучше всего употреблять свеклу и кому нельзя есть свеклу.

Что лечит свекла

Свекла усиливает перистальтику кишечника, имеет мочегонный и антипохмельный эффект. Ее рекомендуют:

Реклама
  • при запорах;
  • при ожирении (она регулирует жировой обмен);
  • при болезнях печени (препятствует накоплению в печени вредных веществ и жиров);
  • при гипертонии и атеросклерозе (она повышает кровяное давление);
  • во время беременности (в ней много фолиевой кислоты);
  • если есть проблемы со щитовидной железой (в ее состав входит йод).

Также существует гипотеза, что бетанин в составе свеклы способен задерживать развитие злокачественных опухолей.

В каком виде лучше всего есть свеклу

Кихтеева рекомендует есть свеклу в квашеном виде. Именно квашеная свекла – самая полезная для организма.

"Полезнее всего будет квашеная свекла, так как она сохранит весь свой витаминно-минеральный состав и после процессов ферментации еще будет и хорошей пищей для нашей микрофлоры. При варке свеклы разрушается клетчатка и повышается ее гликемический индекс, а сырая может раздражать слизистую желудка и кишечника, что нужно учитывать людям с проблемами ЖКТ", - уточнила диетолог.

И добавила, что сок из свеклы нужно обязательно разводить водой.

Вредные свойства свеклы: кому нельзя есть свеклу

Сырую свеклу нельзя употреблять при обострении воспалительных заболеваний желудочно-кишечного тракта и мочекаменной болезни, подчеркнула Кихтеева.

"При синдроме раздраженного кишечника свекла будет провоцировать газообразование, боли и нарушение стула. Также рекомендуется следить за количеством употребляемой свеклы людям с сахарным диабетом – из-за высокого содержания в ней сахаров", - предупредила эксперт.

Ранее диетолог рассказала, как разнообразить рацион, если вы хотите питаться правильно. Если вы до сих пор считаете, что правильное питание – это куриная грудка на пару и пресные овощи, то вам точно нужно прочитать эту статью.

Также названы три рецепта смузи, которые идеально пить на завтрак. В этот список вошел и овощной смузи свекольно-морковный.

здоровье правильное питание свекла Татьяна Кихтева
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
В моде стрижка на средние волосы боб с челкой: смелая и динамичная прическа для стильного образаВ моде стрижка на средние волосы боб с челкой: смелая и динамичная прическа для стильного образа Когда Украина превратится в тропики: синоптик дала неожиданный прогноз и назвала срокиКогда Украина превратится в тропики: синоптик дала неожиданный прогноз и назвала сроки Комаровский назвал оптимальную температуру для кондиционера в жаруКомаровский назвал оптимальную температуру для кондиционера в жару Супер-фарт и супер-удача: астролог Влад Росс составил подробный гороскоп для Льва на август 2021Супер-фарт и супер-удача: астролог Влад Росс составил подробный гороскоп для Льва на август 2021 Джамала и Tayanna впервые признались, как решились создать дуэтДжамала и Tayanna впервые признались, как решились создать дуэт

Последние новости

14:12

Скандал с Тимановской и ее "возвращением" в Минск: атлетка в последний момент не полетела в Польшу

14:09

"Серебро" для Украины: Насибов сотворил сенсацию на Олимпиаде Видео

14:06

Чистильщик организма №1: в каком виде свекла максимально полезна и для кого она опасна Видео

13:40

Ученые узнали, сколько кофе в день убивает мозг Видео

13:38

Заглотнул сверток с каннабисом: во Львове суд выписал 9 лет тюрьмы патрульным из-за смерти парня

Реклама
13:35

"Мы обязательно победим": после скандала с Тимановской спортсмены спасаются бегством из Беларуси

13:28

Ребенок висел над балконом: в Первомайске мужчина хотел избавиться от малыша и угрожал его выбросить Фото Видео

13:18

Симптомы заболевания печени: восемь ранних признаков цирроза, которые нельзя игнорировать Видео

12:51

Больницы Мариуполя и Покровска получили кислород от Метинвеста: больные COVID-19 смогут дышать

12:49

Спасатели срочно эвакуируют население и туристов: Европу охватили масштабные пожары Фото Видео

12:37

Когда День Независимости в 2021 году: сколько будут отдыхать украинцы

12:34

Мероприятия по случаю 30-летия Независимости Украины готовятся уже почти год – Кирилл Тимошенко

12:31

Вышел полноценный трейлер гендерно и расово нейтральной Золушки Видео

12:26

Чудесное спасение: на Тернопольщине бабушка выпала с 5-го этажа и повисла на веревках для белья Видео

12:06

15 лет тюрьмы за боевую гранату: в полиции рассказали детали захвата Кабмина ветераном АТО

11:52

На Кабмин напал ветеран АТО: что известно о мужчине с гранатой Видео

11:44

Сильная магнитная буря испортит конец недели: как пережить Видео

11:30

Мужчина ворвался с гранатой в Кабмин и угрожал взорвать: террориста задержали Видео

11:29

Хаотичные удары и настоящая борьба: в метро Киева два пассажира подрались на эскалаторе Видео

10:37

"Всех сдаете в обмен на свободу": Богдан предложил Чаусу защиту в суде Видео

Реклама
10:26

Текла грязная вода по асфальту: в Киеве бездомная стирала белье прямо возле вокзала Видео

10:21

Без шантажа и повышенных тонов: в МИД назвали масштабный сценарий встречи Зеленского и Байдена Видео

10:21

Первый звонок 2021 в Украине: когда и как дети будут учиться в условиях эпидемии, расписание каникул

10:09

Налетит мощный ураган и град: в Украине объявлено штормовое предупреждение Видео

10:03

Можно ли есть яйца каждый день: врачи расставили все точки над "i" Видео

10:00

В Киеве пьяный мужчина сжег кафе, в котором ему не понравилось обслуживание

09:28

Для украинцев пересчитают пенсии: кому положена надбавка в 800 гривен Видео

09:25

Зверски издевался и сбежал: в Запорожской области мужчина на скорости задавил свою жену Видео

09:18

Вспышка COVID-19 в сентябре-октябре и карантинные штрафы: в СНБО предупредили об опасности Дельты Видео

09:07

Коронавирус в Украине укрепляет позиции: за сутки выявлено 984 новых случая заражения вирусом

08:35

Жара, дожди и грозы: какой и где будет погода в Украине в начале августа Видео

07:45

Почему дело Чауса не приведет к глобальным последствиям мнение

07:25

Новое ядерное оружие Украины вместо Будапештского меморандума: Запад предупредили об ультиматуме Видео

07:05

В 1000 раз больше вируса в организме, чем с исходным COVID-19: Дельту сравнили с "лесным пожаром" Видео

07:03

Астролог рассказал, ради какого поста Аваков отказался возглавлять МВД Видео

06:30

Дело Шишова может повторить судьбу Павла Шеремета мнение

05:28

Война за Крым и Аксенов с Константиновым в Киеве: бывший глава СБУ раскрыл сценарий 2014 года

05:02

Финалистка Холостяка топлес и в элегантных перчатках дерзко показала грудь

04:45

Диетолог рассказал, существует ли опасный метод заварки чая и кофе Видео

04:22

"Враг №1": эксперт объяснил, почему гибель Шишова выгодна России Видео

Реклама
03:50

Какие утренние привычки приближают смерть организма - ответ ученых Видео

03:02

Значение имени Борис: судьба, характер и совместимость с другими именами

02:16

"Сладкая конфетка": Настя Каменских без лифчика засветила шикарный бюст

01:37

Работа команды ликвидаторов: всплыла неожиданная версия гибели белорусского оппозиционера Шишова

00:51

Ученые рассказали, почему опасно готовить еду на дровах и углях Видео

00:20

Гороскоп на сегодня 4 августа для всех знаков Зодиака: происки недругов или материальные бонусы Видео

00:06

Ссоры на пороге: почему нельзя рассыпать соль

03 августа, вторник
23:51

После аварии на Ривнеазоте грунт "кишит" опасными веществами Видео

23:34

Летали крыши и уничтожило урожай: в Ровенской области непогода наделала беды Видео

23:08

В столице разъяренный посетитель поджег кафе

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять