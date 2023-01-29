glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Чистая кожа станет сразу грязной: как часто нужно менять полотенца, чтобы не навредить самому себе

29 января 2023, 04:10
Кто бы мог подумать, но из-за обычных полотенец, которыми мы пользуемся каждый день, на нашем теле может только увеличиться количество бактерий.
полотенца
Как часто нужно стирать полотенца / фото ua.depositphotos.com

Каждый день мы пользуемся полотенцами. Мы вытираем руки, лицо, тело. Используем полотенца на кухне для посуды и для рук. Однако мы даже не задумываемся о том, что они могут нам серьезно навредить.

Дело в том, что на ткани после каждого вытирания рук или другой части тела, начинают появляться все больше и больше бактерий. Если вовремя не заменить и не постирать полотенце, то от него может начать плохо пахнуть, к тому же эти бактерии будут попадать на вашу кожу. Вы будете думать, что после мытья рук ваша кожа становится чистой и это так, но после вытирания грязным полотенцем – снова грязной.

В этом вопросе главное все делать вовремя: вовремя менять полотенца, вовремя стирать. Мы разобрались, когда же нужно заменить полотенце.

Как часто менять полотенца

Полотенца хорошо впитывают воду и сразу становятся влажными. Вместе с водой на них попадают бактерии, которым комфортно находиться во влажной среде и они будут размножаться.

Сколько дней можно пользоваться полотенцем:

  • полотенце для лица лучше менять раз в 2 дня, иначе грязная ткань может спровоцировать появление сыпи, черных точек и акне;
  • полотенце для ног или рук лучше стирать раз в 2-3 дня, в зависимости от того, как часто они используются;
  • полотенце для интимной гигиены нужно менять после каждого использования;
  • полотенце для тела – после 3 использований;
  • кухонные полотенца – ежедневно.

Как правильно стирать полотенца и ухаживать за ними

Во время стирки полотенец лучше выбирать высокие температуры. Самым оптимальным вариантом считается 60 градусов. При такой температуре вы точно сможете убить бактерии. Полотенца лучше не стирать в быстром режиме, потому что в таком случае вы рискуете получить плохо выстиранную ткань из-за короткого времени полоскания.

Если вы не хотите, чтобы ваши полотенца превратились в "наждачку", то лучше выбирать не более 800 оборотов для отжима. После стирки ткань будет более влажной, но зато оно дольше сохранит свою мягкость.

Главное, не пытайтесь засунуть в машинку сразу все полотенца, которые у вас накопились. Если барабан будет полностью забит, то полотенца просто не смогут хорошо выстираться. Также вы можете использовать отбеливатель, чтобы точно убить все микробы.

Важно! После каждого использования полотенце лучше просушить, чтобы оно не оставалось постоянно влажным. Тогда оно дольше будет оставаться чистым. Также не стоит бросать влажное полотенце в корзину для белья.

Вас также заинтересует:

интересные новости
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

05:00

День ангела Антона: сердечные поздравления для мужественных и любящих мужчин

04:10

Чистая кожа станет сразу грязной: как часто нужно менять полотенца, чтобы не навредить самому себеВидео

03:20

Разлетаются горячими за минуту: самый потрясный рецепт лепешек, от которых невозможно оторватьсяВидео

02:35

Ждать ли рекордных морозов – 30°: синоптик удивила неожиданным прогнозом до весныВидео

02:02

"Хоть бы откапали лебедя": Волочкова попала в больницу после бурного дня рожденияВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

01:35

"Поймаем врага на ошибках": есть два сценария дальнейших событий на фронте – экспертВидео

00:02

"Нужно формировать новые резервы": офицер ВСУ прогнозирует долгую войну в УкраинеВидео

28 января, суббота
23:29

"По-тихому задвухсотился": ВСУ ликвидировали российского топ-офицераВидео

23:11

Не убей свой смартфон: чем опасна быстрая зарядка и как правильно оживить гаджет

Реклама
22:45

Постоянный штурм и обстрелы: в ВСУ рассказали о жестких боях в УгледареВидео

22:43

"Это необходимо для защиты жизни": Зеленский открыто высказался о поставках ракет ATACMSВидео

22:07

100 гривен за пачку: цены на сигареты рекордно ползут вверхВидео

21:31

Зачем 30 января выходить из дома пятками вперед: приметы и что нельзя делатьВидео

21:11

"Мы сталкиваемся с угрозой": в НАТО заявили о готовности к прямому столкновению с РФВидео

20:56

"После разгрома Украины": в РФ очумели и назвали сроки, когда допустят россиян к ОлимпиадеВидео

20:26

В России позорно похвастались уничтожением танка Abrams, показав фото 20-летней давности из ИракаВидео

20:24

"Пойдут в наступление до 24 февраля": Данилов назвал области, где будет прорываться врагВидео

19:43

Принц Гарри откровенно рассказал, почему Миддлтон "скандалит" с Меган МарклВидео

19:20

Путин хочет вновь получить право опаздывать на полчасамнение

19:12

РФ может пойти в наступление на следующей неделе - британский экспертВидео

Реклама
18:51

Отвести кары небесные и привлечь счастье: чего категорически нельзя делать за обеденным столом

18:47

Подоляк жестко поставил на место "гопника" Медведева и указал на то, откуда он родомВидео

18:45

Киев может затопить: синоптики сделали важное предупреждениеВидео

18:06

На Луганщине вражеский лазарет взорвали вместе с оккупантами: в РФ воют из-за удара HIMARSВидео

18:00

Притягивают богатство, как магнит: 5 знаков Зодиака, которым легко достаются деньги

17:35

Украина получит танки Т-72: эксперт рассказал, что ждет оккупантов на поле бояВидео

17:26

"После подтяжки русский язык забыл?": любимчика Путина Киркорова опозорили россиянеВидео

17:25

Завершение войны в 2023 году: эксперт назвал главное условие поражения РФВидео

16:59

Бронь от мобилизации: в Кабмине определили, кому из работников не светит военкоматВидео

16:48

"Не было никаких заявлений": Игнат опроверг информацию об ожидании 24 истребителей F-16Видео

16:39

Женатый Джигурда обнародовал личное видео с Волочковой

16:35

"Сдал Славянск": повар Путина вылил ушат помоев на нытика ГиркинаВидео

16:29

Украину накроет сильнейший снегопад: синоптик рассказал, где ждать сугробов и мощного циклонаВидео

16:22

Пылесоса при уборке недостаточно: почему ковры считают опасными для здоровья

16:02

"Россия - это лузер": Кочетков объяснил, почему РФ уже не в силах изменить ход войныВидео

15:58

Скандал с "венгерским Закарпатьем": зашкварившаяся депутат ответила на обвиненияВидео

15:46

"Переговоры идут ускоренно": Подоляк рассказал о передаче авиации и мощных ракет для УкраиныВидео

15:42

"Не спасет от возмездия": Медведев пригрозил "в труху" уничтожить весь мирВидео

14:58

Как отстирать кухонные полотенца до идеала: 3 способа, которые бесследно уничтожат жир и грязь

14:21

Эксперт назвал единственное условие вступления НАТО в войну в УкраинеВидео

Реклама
13:48

Скандал на Закарпатье: депутат из партии фанатов Орбана "сдала" область ВенгрииВидео

13:19

Нужно ли в драники добавлять яйца и муку: невероятные секреты опытных хозяекВидео

13:09

"Бесятся, потому что нет Javelin": у россиян истерика из-за предоставления Украине танков – экспертВидео

13:00

Гороскоп на завтра 29 января: Тельцам – размышления, Козерогам – сентиментальность

12:58

ВСУ сформируют ударные батальоны: Украина может получить от партнеров 24 истребителяВидео

12:53

Капризы этих женщин моментально исполняются: имена дам, которые любят загонять мужчин под каблукВидео

12:42

5 вещей, которые не должны стоять в спальне: если их не убрать, вы не сможете выспаться

12:29

Эксперт назвал число танков, необходимых ВСУ для освобождения МелитополяВидео

12:00

Западные танки дадут Украине возможность начать деоккупацию Крыма и Донбасса - Мусиенко

11:59

ЗРК SAMP-T для Украины: Италия и Франция купят 700 зенитных ракетВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Война в Украине
Переговоры Украина РоссияКогда закончится война
Мода и красота
Новогодний маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Персоны
Арестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новости
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять