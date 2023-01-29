Чистая кожа станет сразу грязной: как часто нужно менять полотенца, чтобы не навредить самому себе

Кто бы мог подумать, но из-за обычных полотенец, которыми мы пользуемся каждый день, на нашем теле может только увеличиться количество бактерий.

Как часто нужно стирать полотенца / фото ua.depositphotos.com

Каждый день мы пользуемся полотенцами. Мы вытираем руки, лицо, тело. Используем полотенца на кухне для посуды и для рук. Однако мы даже не задумываемся о том, что они могут нам серьезно навредить.

Дело в том, что на ткани после каждого вытирания рук или другой части тела, начинают появляться все больше и больше бактерий. Если вовремя не заменить и не постирать полотенце, то от него может начать плохо пахнуть, к тому же эти бактерии будут попадать на вашу кожу. Вы будете думать, что после мытья рук ваша кожа становится чистой и это так, но после вытирания грязным полотенцем – снова грязной.

В этом вопросе главное все делать вовремя: вовремя менять полотенца, вовремя стирать. Мы разобрались, когда же нужно заменить полотенце.

Как часто менять полотенца

Полотенца хорошо впитывают воду и сразу становятся влажными. Вместе с водой на них попадают бактерии, которым комфортно находиться во влажной среде и они будут размножаться.

Сколько дней можно пользоваться полотенцем:

полотенце для лица лучше менять раз в 2 дня, иначе грязная ткань может спровоцировать появление сыпи, черных точек и акне;

полотенце для ног или рук лучше стирать раз в 2-3 дня, в зависимости от того, как часто они используются;

полотенце для интимной гигиены нужно менять после каждого использования;

полотенце для тела – после 3 использований;

кухонные полотенца – ежедневно.

Как правильно стирать полотенца и ухаживать за ними

Во время стирки полотенец лучше выбирать высокие температуры. Самым оптимальным вариантом считается 60 градусов. При такой температуре вы точно сможете убить бактерии. Полотенца лучше не стирать в быстром режиме, потому что в таком случае вы рискуете получить плохо выстиранную ткань из-за короткого времени полоскания.

Если вы не хотите, чтобы ваши полотенца превратились в "наждачку", то лучше выбирать не более 800 оборотов для отжима. После стирки ткань будет более влажной, но зато оно дольше сохранит свою мягкость.

Главное, не пытайтесь засунуть в машинку сразу все полотенца, которые у вас накопились. Если барабан будет полностью забит, то полотенца просто не смогут хорошо выстираться. Также вы можете использовать отбеливатель, чтобы точно убить все микробы.

Важно! После каждого использования полотенце лучше просушить, чтобы оно не оставалось постоянно влажным. Тогда оно дольше будет оставаться чистым. Также не стоит бросать влажное полотенце в корзину для белья.

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