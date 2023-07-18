Четыре способа, как выбрать самую сладкую дыню: советы фанатов фрукта

Июль - время когда начинается сезон дынь. Трудно найти человека, который не любит дыню, однако не все знают, как определить сладкая дыня или нет. Мы расскажем о четыре способах вычислить вкусную дыню.
Как выбрать самую сладкую дыню - цвет, упругость
Как и в случае со всеми другими овощами и фруктами, первое на что обращает внимание человек - это внешний вид продукта. В случае с дыней это не ошибочные суждения. Спелая и сладкая дыня всегда имеет равномерный окрас и цвет, а если на ней есть сеточка, то она должна быть равномерной.
Помимо прочего, шкурка дыни должна быть упругой, на ней не должно быть коричневый и зеленых пятен. Для того, чтобы проверить упругость - достаточно надавить слегка на дыню и немного подождать. Если шкурка вернется в прежнее состояние - дыня спелая.
Как выбирать вкусную дыню - звук
Многие видели и знают, как при выборе дыни люди стучат по плоду. Однако мало кто знает, что именно там можно услышать. О спелости дыни расскажет звонкость звука. Попробуйте легко хлопнуть по дыне, если вы услышите глухой звук - дыню можно брать, она дозрела.
Как определить спелость дыни - запах
После того, как вы увидите подходящую вам на вид дыню, стоит послушать ее аромат. Спелая дыня будет пахнуть характерным сладким и свежим запахом. А вот переспевшую дыню вы узнаете по запаху, который отдаленно напоминает аромат вина.
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