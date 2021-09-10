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Четыре признака тромбов: на что срочно обратить внимание

10 сентября 2021, 19:03

Сгустки крови могут образовываться в венах, которые не работают должным образом из-за изменений кровотока и растяжения стенок вены.

Холестерин
Заболевание вен - распространенное заболевание, которое возникает, когда вены и клапаны вен ног не работают эффективно/ Journal.spotonline

Болезненность в ногах может быть связана с тяжелой тренировкой, но она также может быть индикатором более серьезной проблемы со здоровьем, такой как заболевание вен или образование тромбов.

Express.co.uk побеседовал с профессором Марком Уайтли, ведущим консультантом по венозной хирургии, чтобы узнать основные предупреждающие признаки сгустков крови.

Заболевание вен - распространенное заболевание, которое возникает, когда вены и клапаны вен ног не работают эффективно - это может вызвать варикозное расширение вен или скрытое варикозное расширение вен.

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Сгустки крови могут образовываться в венах, которые не работают должным образом из-за изменений кровотока и растяжения стенок вены.

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Профессор Уайтли сказал: "Такой сгусток венозной крови может блокировать вены на ноге (тромбоз поверхностных вен - СВТ или тромбоз глубоких вен - ТГВ) или может отлетать, вызывая потенциально фатальную тромбоэмболию легочной артерии (сгусток в легкие)".

Предупреждающие признаки сгустков крови

Симптомы сгустков крови могут различаться в зависимости от их местоположения в организме, полностью ли они блокируют сосуд или только частично, а также отламываются ли они и превращаются в эмболию.

Сгустки артериальной крови

Профессор Уайтли сказал: "В артериях сгустки крови широко известны и вызывают инсульты, сердечные приступы и мертвые ноги.

"К счастью, сгустки артериальной крови встречаются довольно редко. Однако в ваших венах признаки и симптомы могут быть гораздо более незаметными, и заболевание вен встречается гораздо чаще.

Тромбоз глубоких вен

Тромбоз глубоких вен (ТГВ) обычно проявляется опухшей и болезненной ногой.

Профессор Уайтли сказал: "Если сгусток находится ниже по ноге, это может быть связано только с теленком, и это часто ошибочно принимают за спазм.

"Если сгусток находится в бедренных венах или тазу, то вся нога может быть опухшей и болезненной.

"Если есть какие-либо предположения о тромбозе глубоких вен, разумно пройти сканирование, чтобы быть уверенным".

Легочная эмболия

По словам профессора Уайтли, легочная эмболия обычно проявляется внезапным сухим кашлем и ощущением одышки.

Он объяснил: "Если это очень серьезно, пациенты могут откашляться от небольшого количества крови и очень плохо себя чувствовать из-за очень низкого кровяного давления.

"Однако гораздо чаще пациенты просто ощущают одышку и имеют постоянный кашель.

"Часто при вдохе может также наблюдаться острая боль в груди в определенных областях".

Любое предположение о легочной эмболии должно быть срочно расследовано.

Тромбоз поверхностных вен

Тромбоз поверхностных вен или флебит проявляется в виде воспаленной твердой шишки в ноге.

Профессор Уайтли сказал: "Если вена находится у поверхности и достаточно велика, она может ощущаться как длинная тонкая колбаса, а кожица поверх нее может быть очень красной.

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