Четыре привычки, которые эффективно снижают риск рака и сердечных болезней

Обращение старения возможно/ ua.depositphotos.com

Ведущий мировой эксперт по долголетию доктор Дэвид Синклер и автор книги "Продолжительность жизни: почему мы стареем и почему нам не нужно этого делать" поделился своими советами о том, как можно увеличить продолжительность жизни.

Как сообщает Express.co.uk, доктор Синклер - австралийский биолог, доктор философии Гарвардского университета, делится четырьмя секретами своих ежедневных привычек, касающихся долголетия. Его признанные научные исследования доказали, что обращение старения возможно, и, включив определенные привычки в свою жизнь, вы можете повернуть вспять часы старения.

Интервальное голодание

"Вернувшись на шесть миллионов лет назад, наши тела были созданы, чтобы реагировать на невзгоды, и мы убрали это из своей жизни", - сказал доктор Синклер.

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Он продолжил: "Что происходит в организме при интервальном голодании, так это то, что вы включаете эти гены долголетия, и это заставляет организм бороться со старением и болезнями. Если увеличить время отказа от приема пищи, данные станут очевидным, что укрепят здоровье до 80-90 лет".

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Исследования на плодовых мушках, которых кормили два дня и морили голодом пять дней в течение месяца, "показали значительное сокращение возрастных патологий и значительно увеличили продолжительность жизни.

Другое исследование, проведенное на мышах, показало, что те, кого кормили через день, в среднем жили на 12 процентов дольше, чем мыши, которых кормили каждый день.

Было установлено, что это во многом связано с задержкой раковых заболеваний.

Другое исследование на мышах показало, что двухмесячная диета, имитирующая голодание, начинается в среднем возрасте, увеличивает продолжительность жизни, снижает висцеральный жир, снижает заболеваемость раком и улучшает иммунную систему.

Многочисленные исследования показали, что интервальное голодание может продлить срок здоровья человека.

Избегайте сахара и углеводов

Диеты, богатые сахаром и углеводами, оказывают негативное влияние на здоровье независимо от ожирения.

Исследователи обнаружили, что сокращенная выживаемость плодовых мушек, получавших диету, богатую сахаром и углеводами, была более склонна к преждевременной смерти.

Низкоуглеводные диеты с предпочтением источников белков и жиров животного происхождения, таких как баранина, говядина, свинина и курица, были связаны с более высокой смертностью.

Диеты с высоким содержанием сахара положительно коррелируют с возрастными заболеваниями, включая диабет и болезни сердца, поэтому снижение содержания сахара в рационе может замедлить старение людей, предотвращая метаболические заболевания и улучшая общее состояние здоровья.

Ешьте больше зеленых листовых овощей

Такие овощи, как брокколи и капуста, богаты питательными веществами и помогают защитить от болезней сердца и рака.

Зеленые овощи богаты уникальными соединениями, называемыми глюкозинолатами, которые распадаются с образованием противораковых соединений, а также содержат борющиеся с раком флавоноиды и каротиноиды.

Листовые зеленые овощи богаты бета-каротином и, по данным многочисленных исследований, оказывают наибольшее влияние на здоровье.

Ресвератрол

Доктор Синклер советует принимать 1000 мг ресвератрола, который является антиоксидантом, который содержится в красном вине и некоторых продуктах питания.

В 2003 году доктор Синклер и его коллеги обнаружили, что ресвератрол может увеличивать выживаемость клеток и замедлять старение дрожжей (а позже и мышей) путем активации гена "долголетия", известного как SIRT1.

Другие преимущества ресвератрола для здоровья включают защиту от высокого кровяного давления, сердечных заболеваний, ожирения и повышение чувствительности к инсулину.