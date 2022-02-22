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Четверть украинцев готова воевать, еще четверть будет помогать армии - опрос

22 февраля 2022, 12:47

По сравнению с декабрем 2021 года на 5% выросло количество желающих присоединиться к добровольческим силам.

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48% украинцев готовы либо воевать, либо оказывать помощь армии / Фото Reuters

Почти половина (48%) граждан Украины будут либо воевать, либо оказывать помощь армии в случае полномасштабной агрессии. 18% будут только пытаться выжить, 3% – уехать за границу. Одновременно с тем, за менее чем три месяца на 9% сократилась доля украинцев (до 14%), которые вообще не верят в новое вторжение РФ.

Об этом говорится в исследовании, проведенного фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива совместно с Центром политической социологии 1-12 февраля

Читайте также89% украинцев считают, что ВСУ должны открывать ответный огонь по боевикам-опросПо сравнению с декабрем 2021 года на 5% выросло количество желающих присоединиться к добровольческим силам для противодействия военной агрессии РФ в случае нового вторжения в Украину. По состоянию на февраль 2022 года в целом таких 14% украинцев. Еще 8% готовы защищать Украину в рядах Вооруженных Сил. 25% будут оказывать посильную невоенную помощь.

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Украинцев спросили, готовы ли они взять в руки оружие / dif.org.ua

Мужчины сейчас активнее женщин готовы идти воевать как в составе ВСУ (+13% по сравнению с женщинами), так и в составе добровольческих батальонов (+16%), тогда как женщины больше предпочитают невоенную помощь (+15% по сравнению с мужчинами). Однако, как свидетельствуют результаты опроса, около 10% украинских женщин готовы с оружием в руках бороться против военной агрессии РФ.

Идти воевать активнее готова молодежь: среди респондентов до 30 лет 31% сообщили, что готовы вступить в ВСУ или добровольческие силы. Среди граждан старше 54 лет, по сравнению с другими возрастными категориями, чаще (разница 18% с группой "младше 30") распространена позиция, что в случае нового вторжения РФ они будут пытаться просто выжить. Однако среди молодежи больше желающих уехать из страны – 6%, что означает, что в случае нового военного вторжения в Украину ждет ощутимый отток молодых кадров.

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Россия признала "ЛДНР" на оккупированных районах Донбасса

Российский президент Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании Россией "государственности" так называемых "ДНР" и "ЛНР" на оккупированном Донбассе. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечником подписали договор о дружбе.

Российская Федерация в рамках указа Путина ввела свои войска на оккупированные районы Донецкой и Луганской областей.

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего обращения к нации сказал, что признание Москвой "ЛДНР" может означать выход российской стороны из "Минска". Глава государства подчеркнул, что Киев в связи с такими обстоятельствами инициирует консультации в рамках Будапештского меморандума, срочный саммит в нормандском формате и оставляет за собой право на индивидуальную и коллективную оборону.

Госдума России во вторник, 22 февраля, планирует ратифицировать соглашения, подписанные Москвой с "ЛДНР". В парламенте не уточняют, в каких границах они собираются признать российские образования на захваченном Донбассе.

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ВСУ вторжение России
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