Черный список на 14 февраля: какие подарки приносят разлуку и беду и что нельзя дарить

Что нельзя дарить на День святого Валентина / pixabay

День святого Валентина уникальный праздник. В этот день все пропитано любовью и романтикой. Любящие люди стараются порадовать друг друга сюрпризами и подарками.

Правда не все знают, что есть некоторые вещи, которые дарить своей второй половинке нельзя. По словам специалистов, такие подарки могут навредить отношениям, привести к болезням и ссорам. Бывает, что ненароком подаренная вещь может забирать всю энергетику человека, что приведет к серьезным последствиям.

Что нельзя дарить на День святого Валентина

Каждый мужчина хочет порадовать свою вторую половинку идеальным подарком, но категорически не стоит это делать с острыми предметами. Даже если женщине очень нужна такая вещь, ее покупать не стоит. Ножи, ножницы, иголки, и другие предметы накапливают в себе только негатив, который принесет бедность в дом.

Запрещено на 14 февраля дарить часы, даже электронные. Такой подарок принесет ссоры и разлуку с любимым человеком.

По словам экспертов, не самым хорошим подарком будет преподнесенный алкоголь. Этот подарок сулит проблемы со здоровьем.

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Нельзя дарить женщинам жемчуг, особенно девушкам, которые еще не вышли замуж. Такие украшения символизируют слезы.

Не самым удачным подарком на 14 февраля будет подаренное нижнее белье. По примете, такой подарок сулит измены и разочарования. Лучше подарить сертификат в магазин, тогда ваша вторая половинка сможет лично приобрести себе презент.

Чтобы в вашей жизни не случилось разлуки с любимым человеком, ссоры и беды нельзя дарить шарфы, головные уборы и фотографии. Такие вещи очень опасны для любящих пар.

Какие цветы нельзя дарить на 14 февраля

Цветы - это особенный подарок для любой женщины. Некоторые любят исключительно розы или тюльпаны. Другие женщины комнатные цветы, но не все цветы можно дарить в День всех влюбленных.

Как говорят опытные флористы, цветы в горшках могут навредить хозяйке и испортить всю ауру в доме. Нельзя дарить комнатный бамбук, лилии и дельфиниум. При этом, можно подарить цветок - Женское счастье или денежное дерево.

Запрещено дарить на 14 февраля желтые розы. Хоть и говорят, что это к разлуке, но такие цветы обладают не столь положительной энергетикой в праздник любви.

Барбарис или хлопок в букетах цветов принесет обиду и разочарования.

Нельзя дарить сухоцветы и цветы, которые вызывают головную боль. А еще есть цветы, которые не сильно принято дарить женщинам. К ним относятся гвоздики, гладиолусы, каллы и бордовые розы.

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