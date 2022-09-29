Черная пятница в Украине – когда начинаются распродажи 2022

Черная пятница 2022 / ua.depositphotos.com/

Последний месяц осени для многих шопоголиков прекрасная возможность прикупить себе желанные вещи с большими скидками. Сделать это можно как и онлайн, так и посетив любимый магазин.

О том, какие профессиональные и государственные праздники ждут украинцев во втором месяце осени, читайте в материале: Праздники в октябре 2022: День защитника Украины, Покров Пресвятой Богородицы – будет ли выходной.

Черная пятница 2022 – когда

Самая известная распродажа года начинается 25 ноября. По традиции она проходит после Дня Благодарения, который в Америке отмечается в последний четверг ноября. Конец ноября открывает сезон подготовки к последнему празднику года – Рождеству.

Этот день окрестили Черной пятницей американские полицейские, которым приходилось патрулировать улицы городов. Именно в пятницу больших распродаж учащались драки и образовывались пробки на дорогах.

Черная пятница 2022 в Украине

Украина уже много лет поддерживает американскую традицию дня больших скидок. Многие крупные магазины и торговые сети предлагают товары со сниженными ценами. В день Черной пятницы можно выгодно купить не только одежду и бытовую технику, но и гаджеты, новогодние подарки и даже авиабилеты.

Как не потратить все деньги на распродаже

Соблазн купить вещь с большой скидкой в день грандиозного ценопада велик, однако к Черной пятнице можно подготовиться заранее, чтобы не остаться на мели.

Составьте список необходимых покупок и постарайтесь не выходить за рамки.

Многие крупные сети предлагают ранний доступ к первым скидкам. Чтобы его получить, нужно оформить подписку и указать адрес своей электронной почты.

Вместе со списком покупок подумайте, какую сумму вы готовы потратить на свои приобретения. Планируйте траты рационально, чтобы не влезать в неприкосновенный запас.

Не спешите оплачивать понравившийся товар, сравните цены и определитесь с наиболее оптимальной.

Чтобы отхватить понравившийся товар необходимо внимательно изучить его характеристики, сравнить с другими в той же категории и добавить товары в корзину за 1-2 до начала распродаж.

Важно: совершая покупки онлайн важно обезопасить себя от мошенников. Не переходите по сомнительным ссылкам - адрес магазина должен начинаться с "https://" , иметь в начале строки замочек и верифицированными крупными платежными системами – MasterCard, Visa.

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