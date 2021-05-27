Черная плесень или мукомиркоз: что это, как лечится, ждать ли болезни в Украине

Плесень попадает в организм через слизистые / peerlessvirginia.com

В Индии начала свирепствовать новая болезнь – так называемая черная плесень, или по-научному – мукормикоз. В нескольких штатах страны зарегистрировано уже больше 9 тысяч случаев, причем в большинстве случаев инфекция была диагностирована у выздоравливающих от коронавируса.

Главред разбирался, что это за болезнь, и стоит ли опасаться украинцам.

Что это за болезнь – черная плесень или мукомиркоз

Мукормикоз - хроническое заболевание, сопровождающееся развитием в лимфатических узлах и лёгких гранулематозных процессов или язв, некрозов, геморрагических инфарктов в желудочно-кишечном тракте, пишет Википедия. Также известный как чёрный грибок или чёрная плесень - инфекция, вызываемая разнообразными видами грибов семейства Мукоровые, включая роды Мукор, Ризопус, Ризомукор. Наиболее частыми признаками болезни являются инвазивные некротические поражения в носу и на нёбе, вызывающие боль, лихорадку, орбитальный целлюлит с проптозом и гнойные выделения из носа.

Читайте такжеВ Индии вылечившихся от COVID-19 атакует опасный "черный" грибокМукормикоз - это очень опасное заболевание, с высокой смертностью около 50 процентов. Грибок чаще всего поражает лицо, глаза, нос и пазухи, разрушает кости и заражает мозг.

Симптомы

Мукормикоз может поражать разные органы тела, но в целом существует два типа - орбитальный мукормикоз, который поражает нос, глаза, рот, и легочный, поражающий дыхательную систему. Черная плесень также может поражать желудочно-кишечный тракт, кожу и другие органы, но это случается редко. Стоит отметить, что споры грибов присутствуют также в воздухе, почве и даже в продуктах питания.

Самым распространенным симптомом мукормикоза является боль в животе, как при гастрите. Другими симптомами являются заложенность носа и кровотечение, опухоль и боль в глазах, размытость и даже потеря зрения. Вокруг носа могут возникать черные участки кожи.

Индийские врачи говорят, что большинство их пациентов поступают в больницы, когда уже теряют зрение, и врачам приходится удалять глаз хирургическим путем, чтобы инфекция не попала в мозг. В редких случаях медики удаляют кости челюсти, чтобы болезнь не распространялась.

Что происходит в Индии

В Индии болезнь разгорелась на фоне бушуещего в стране коронавируса, оттуда поступают сообщения о резкой вспышке инфекции. Чтобы спасти пациентов, врачи удаляют людям глаза и даже челюсти. До пандемии было известно о единичных случаях этого заболевания.

Учитывая быстрый рост числа зараженных грибковой инфекцией, индийское правительство начало работать над ускоренным распределением флаконов с амфотерицином-B, ключевым препаратом для лечения мукормикоза.

Глава министерства химикатов и удобрений Садананда Говда объявил о выделении 23 680 дополнительных флаконов амфотерицина-B. Больше всего ампул препарата получили штаты с наиболее высоким количеством зараженных - Гуджарат и Махараштра. А власти регионов Раджастан и Телангана объявили локальную эпидемию мукормикоза.

Черная плесень в Индии / Reuters

Министр здравоохранения Дели Сатьендар Джайн сообщил, что заболевшие проходят лечение более, чем в дюжине больниц в столице страны, он призвал граждан быть бдительными и не прибегать к самолечению.

При этом, в правительстве страны заявили, что "сильной вспышки заболеваемости нет" и распространение "черной плесени" находится "под контролем" властей. В настоящий момент Индия занимается поиском лекарств.

Опасность для диабетиков и кто в группе риска

Сама черная плесень встречается на всех континентах. Грибок обитает в почве, на овощах, фруктах, может прорастать в хлебе и на любых поверхностях.

Черная плесень для здорового человека не несет никакого вреда. До коронавируса были известны редкие случаи, когда мукормикоз поражал людей больных с ВИЧ/СПИД, туберкулезом, онкологией. Все случаи связаны с отсутствием иммунитета.

Индийские врачи заметили, что грибок чаще всего поражает диабетиков, которые прошли сложное лечение от коронавируса с помощью гормонов. У людей с сахарным диабетом уже снижены защитные функции организма, терапия еще больше угнетает иммунитет и на этом фоне плесень атакует слизистые оболочки. Сначала кровоточит нос, опускаются веки, начинают болеть глаза, а потом вообще теряется зрение.

Впрочем, по данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), эти грибы – возбудители мукормикоза — не вредны для большинства людей, но могут вызывать серьезные инфекции у людей с ослабленной иммунной системой.

Врачи полагают, что нынешняя вспышка мукормикоза может быть вызвана приемом препаратов, необходимых для лечения тяжелобольных пациентов с COVID-19, например — глюкокортикостероидов.

Другими факторами особой опасности "черной плесени" для переболевших коронавирусом нового типа являются ослабленный иммунитет и повышенный уровень сахара в крови.

Грозит ли Украине вспышка

Сейчас ученых со всего мира интересует вспышка черной плесени, в том числе и в Украине.

Может ли быть вспышка мукоромикоза среди больных COVID-19 в Украине? Украинские ученые сходятся во мнении, что наш климат не способствует массовому распространению этого грибка. Однако использование гормонов при лечении коронавируса должно быть крайне осторожным. Ведь гормональное лечение "ковидных" пациентов подавляет иммунитет. А это состояние угрожает любому больному, поэтому реабилитация после коронавируса такая же важная, как и основной этап лечения.

Например, в России в середине мая также было зафиксировано несколько случаев мукормикоза, но угрозы массового заражения нет, поскольку для широкого распространения этой инфекции больше подходят регионы с высокой температурой и влажностью.

Как лечится

Противогрибковая внутривенная инъекция, которая стоит $48 за дозу и которую нужно вводить каждый день в течение восьми недель, является единственным лекарством, эффективным против болезни.

"Мукормикоз — очень редкая инфекция. Она вызывается воздействием плесени, которая обычно встречается в почве, растениях, навозе и гниющих фруктах и овощах. Он повсеместно встречается также воздухе и даже в носу и слизи здоровых людей", - рассказал офтальмолог из Мумбаи Акшай Наир.

Одному из пациентов во время операции врачи вставили трубку в нос и удалили ткани, инфицированные мукормикозом. После того, как эта операция была закончена, доктор Наир проводил трехчасовую процедуру по удалению глаза пациента.

"Я удалил ей глаз, чтобы спасти ее жизнь. Вот как работает эта болезнь", — пояснил медик.

По его словам, в апреле он уже видел около 40 пациентов, страдающих грибковой инфекцией. Многие из них были диабетиками, которые вылечились от COVID-19 дома. Одиннадцати из них пришлось удалить глаз.

"Один из путей распространения мукормикоза — это вторжение в кровеносные сосуды. Он нарушает кровообращение в дистальном органе и, таким образом, вызывает то, что называется некрозом или отмиранием ткани, которая затем становится черной. Поэтому ему дали название черная плесень", — сказал доктор Хемант Такер, специалист по кардиометаболизму больницы Breach Candy Hospital в Мумбаи.

"Если не контролировать, не лечить мукормикоз, смертность может составлять от 20% до 50%", - добавил медик.